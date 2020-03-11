«Обещают вернуть все до копейки». УСК по Гродненской области о расследовании мошенничеств

Источник материала: Вороновская газета





Знакомую попросили одолжить денег, но так их и не вернули. Сосед продал по объявлению свой автомобиль, но обещанных денег за него не получил. Коллега по работе согласился оформить на себя рассрочку по просьбе нового знакомого, а теперь сам выплачивает взносы. Подобными примерами может «похвастаться» практически каждый. О том, как не стать жертвой мошеннических действий и какие предлоги наиболее часто используют нарушители закона, читайте ниже.

Общее число зарегистрированных в 2019 году в Гродненской области мошенничеств снизилось более чем на 5%. Несмотря на это только за январь и февраль 2020 года в регионе по ст. 209 Уголовного кодекса возбуждены 53 уголовных дела о мошеннических действиях. Как правило, это многоэпизодные преступления, в результате которых причиняется немалый ущерб как отдельным гражданам, так и государству.





Хотели продать подороже

Под предлогом приобретения товара граждане договариваются об условиях и стоимости за него. После чего, получив покупку, недобросовестный покупатель либо исчезает вовсе, при этом не оплатив ее, либо уплачивает ее стоимость частично, ссылаясь на отсутствие в настоящий момент денежных средств, однако далее платить за нее не намеревается. Необходимо отметить, что второй вариант является наиболее распространенным. Так мошенник входит в доверие к продавцу, показывая при этом свои «серьезные планы». Чтобы не стать жертвой подобного преступления, приобретайте товары только у проверенных продавцов, проверяйте наличие сертификатов, лицензий магазинов. В случае необходимости требуйте у продавца документы о качестве приобретаемого товара.

В производстве следователей Гродненского межрайонного отдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 31-летнего жителя областного центра, который в течение 2019 года на различных торговых интернет-площадках находил объявления о продаже автомобилей. После чего он связывался с продавцами, они договаривались о цене. Подозреваемый осматривал автомобиль и высказывал намерения о его приобретении, однако пояснял, что денег для оплаты полной стоимости у него не имеется. Потерпевшие соглашались на оплату части суммы, передавали автомобиль и документы на него. В дальнейшем на связь с ними мужчина не выходил. В настоящее время установлено более 15 потерпевших. Расследование уголовного дела продолжается.

За похожую преступную схему с ремонтом автомобилей судом Гродненского района оглашен обвинительный приговор 30-летнему жителю одной из деревень. Мужчина с марта 2018 года по январь 2019 года, под предлогом ремонта автомобилей, приобретения для этого автозапчастей и материалов, получения денежных средств взаймы на личные нужды, завладел денежными средствами четырех потерпевших на общую сумму более 8,9 тысяч рублей. Получая от граждан деньги, житель Гродненского района заранее не намеревался выполнять взятые на себя обязательства. Его действия в данной части были квалифицированы по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупном размере). Судом ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.





Утром – деньги, вечером – «абонент недоступен»

Ситуация противоположная предыдущей, когда лицо, совершившее противоправные действия, выступает в роли продавца товара либо лица, предоставляющего услуги (строительные, образовательные, по сдаче в наем жилых помещений, оформлению визы и другие), и получая денежные средства не выполняет принятые на себя обязательства по передаче товара и выполнению услуги.

В 2019 году в производстве следователей УСК по Гродненской области находилось уголовное дело в отношении 26-летнего жителя областного центра. Мужчина под предлогом необходимости ремонта автомобиля потерпевшего и обещанием возмещения затрат после его продажи, неоднократно получал от последнего денежные средства. Установлены и другие потерпевшие, которые под различными предлогами передавали денежные средства гродненцу. При этом мужчина не намеревался осуществлять принятые на себя обязательства и возвращать деньги. Всего он мошенническим способом совершил хищение денежных средств и имущества на общую сумму более 10,8 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Действия жителя Гродно в данной части были квалифицированы по ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (мошенничество, совершенное в крупном размере). Суд Октябрьского района г. Гродно в июле 2019 года постановил обвинительный приговор и назначил мужчине наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Кореличским районным отделом Следственного комитета выясняются обстоятельства мошенничества, совершенного под предлогом оформления визы. Жительница района разместила в социальных сетях объявление о помощи в оформлении для нее визы, оставила свои контакты. После чего с ней связались через мессенджер, в ходе переписок была достигнута договоренность. Женщине указали счет, на который необходимо было вносить денежные средства за услугу. В декабре 2019 года 63-летняя потерпевшая для оформления рабочей визы в Республике Польша перечислила в качестве предоплаты денежные средства в размере более 260 рублей. После чего с женщиной перестали выходить на связь, и она обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление лица, совершившего противоправные действия.

Доверяй, но проверяй

Необходимость дорогостоящего лечения, срочная операция, оплата за обучение ребенка, приобретение больших покупок, развитие бизнеса, тяжелое финансовое положение — именно эти причины чаще других называют мошенники, обращаясь к гражданам с просьбой одолжить денег. При этом обещают вернуть денежные средства при первой же возможности, однако в действительности не намереваются этого делать и в дальнейшем на связь с потерпевшими не выходят. Многие подобные преступления стали совершаться посредством использования различных социальных сетей и мессенджеров, где, взламывая реальные страницы пользователей либо создавая аналогичные, мошенники от их имени просят о перечислении денежных средств на карту либо счет. Чтобы обезопасить себя от подобных случаев, прежде чем перечислить денежные средства кому-либо через интернет, свяжитесь с данным человеком и уточните, действительно ли он обращался к Вам за помощью. Потраченные 5 минут могут уберечь ваши сбережения.

А вот 33-летнему жителю Лиды денег просить не пришлось, так как потерпевшие сами ему их отдавали. Мужчина работал системным администратором и имел знания в программировании, решил наладить бизнес и заняться майнингом. Для своих знакомых он создал видимость того, что хорошо в этом разбирается, после чего они сами предлагали ему средства для новых вложений, рассчитывая в будущем разделить полученный доход. А чтобы быть более убедительным, мужчина создал сайт, на котором отображались якобы поступления денег. Когда потерпевшие просили обналичить денежные средства, он придумывал различные отговорки, пояснял, что для этого ему требуется время. Сразу в правоохранительные органы потерпевшие не обращались, рассчитывали, что доход ими все-таки будет получен, а когда этого не произошло, сообщили в милицию о произошедшем. Мошенническим путем мужчина завладел денежными средствами граждан на сумму более 106 тысяч рублей. Судом он признан виновным в инкриминируемом деянии, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по аналогичной статье.





«Бесплатный сыр»

В подобных случаях потерпевшему сообщают о выигрыше в каком-либо розыгрыше, акции. При этом многие из потерпевших забывают о том, что сами они участие в подобных розыгрышах не принимали, правилами и условиями проведения не интересовались. Затем, чтобы забрать подарок, неизвестный предлагает потерпевшим оплатить какую-то сумму. Зачастую мотивируя это необходимостью оплаты взноса за вступление в клуб, выплатой налога и так далее.

Так, жительница Ошмянского района осенью 2019 года решила найти подработку в интернете, о чем разместила объявление. Когда с ней посредством переписок связался «работодатель» и предложил зарегистрироваться в онлайн-казино, женщина согласилась. Чтобы войти в доверие к потерпевшей, ей обещали всяческую помощь, на созданный для нее счет перечислили денежные средства в сумме 500 долларов США, после чего периодически сообщали выигрышные комбинации. Когда сумма на счете женщины составила 6 тысяч долларов, ей предложили их обналичить. Для вывода денег необходимо было оплатить саму услугу их снятия, после чего уплатить 13% налог. Женщина, ничего не подозревая, согласилась и в октябре 2019 года на счет мошенника она перечислила более 2,7 тысяч рублей. Не получив «выигрыша», она обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление лица, совершившего противоправные действия.

«Договор дороже денег»

В последнее время участились случаи мошеннических действий по оформлению на себя, либо на другого человека, кредитов либо покупки товаров в рассрочку платежа. При данном способе совершения преступления правонарушитель обещает добросовестно выплачивать установленные суммы платежей самостоятельно, однако свои обязательства не выполняет. Чтобы не стать потерпевшим в подобном деле, не оформляйте на свое имя кредиты и покупки в рассрочку в интересах других лиц.

В 2019 году в производстве следователей УСК по Гродненской области находилось уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Щучинского района, который с сентября по ноябрь 2017 года, как самостоятельно, так и совместно со своим 26-летним знакомым, на себя, а также иных граждан, оформляли кредиты и рассрочки на приобретение бытовой и электронной техники. При этом граждане были не осведомлены об их преступном умысле. Мужчины не намеревались выполнять принятые на себя обязательства ввиду собственного неблагополучного финансового положения. Всего они завладели имуществом юридических и физических лиц на общую сумму более 21 тысячи рублей. В данной части действия мужчин были квалифицированы по различным частям ст. 209 Уголовного кодекса в зависимости от роли каждого из них.

«Как говорится: из двух зол…»

Речь идет о ситуациях, когда страх быть уличенным в совершении якобы противоправных действий, заставляет граждан оплатить несуществующий штраф. Мошенник, выступая от имени представителя государственных органов, путем обмана потерпевшего требует от него уплаты штрафа, например, за просмотр порнографических фильмов. В подобных требованиях указываются различные суммы штрафа, а также упоминание о блокировке файлов на компьютере, расписывается способ оплаты. Для устрашения потерпевшего он также информируется, что в случае неуплаты штрафа либо самостоятельном снятии блокировки компьютера, по месту проживания якобы нарушителя закона с целью задержания будет направлена следственно-оперативная группа.





В январе текущего года 51-летний житель Волковысского района получил уведомление о блокировке компьютера за просмотр порнографических фильмов. Испугавшись ответственности, на номер мобильного телефона, указанный в уведомлении, мужчина перевел 200 рублей. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, следователями проводится комплекс следственных и иных процессуальных действий, направленный на установление лица, совершившего противоправные действия.

Зачастую излишняя доверчивость и неосмотрительность самих потерпевших способствует совершению в отношении них преступлений. Следственный комитет в который раз призывает граждан быть более осмотрительными и внимательными при совершении каких-либо финансовых операций и вложений, передаче паспортных данных и банковских реквизитов.

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