Им дома лучше? Какие птицы оставались на зимовку в Беларуси и почему

Источник материала: Аргументы и факты

- Наталья Викторовна, какие птицы минувшей зимой не улетели на зимовку?

- Например, чибисы, серый журавль. Известно о единичных случаях зимовки на территории Беларуси гусей, к примеру, гуменника. Все они остались в южной части страны, в Брестской области, на реке Лесная. Также из единичных случаев: под Гомелем была замечена белая трясогузка. Обычно она улетает, привычные места её миграции - Центральная и Западная Европа. Из воробьиных остались дрозд деряба, крапивник, зарянка, чёрный дрозд. Чибисы и трясогузки наблюдались в юго-восточной части Беларуси, на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Остался в стране также полевой лунь. Он «ближний мигрант», зимует, как правило, в Европе. Необычно много мышух остались на зимовку. Чаще всего они зимуют в Польше и в Балтии. Небольшими группами в Новолукомле и Заславле перезимовали лебеди-крикуны.

По результатам учётов водоплавающих и других околоводных видов птиц в Беларуси зимовали 24 неперелётных вида птиц, 5 из которых занесены в Красную книгу нашей страны: малая поганка, большая белая цапля, серая цапля, лебедь-шипун, лебедь-кликун, чирок-свистунок, кряква, шилохвость, свиязь, красноносый нырок, хохлатая, морская чернеть, синьга, обыкновенный гоголь, луток, большой крохаль, лысуха, озёрная чайка, чайка, большие белоголовые чайки (серебристая чайка и хохотунья), клуша, морская чайка, обыкновенный зимородок.

Чем кормились

- Легко ли птицам было найти пропитание этой зимой?

- Как изменилась ситуация с миграцией птиц в сравнении с предыдущими годами? Отразилось ли это на их популяции?

- В сравнении с прошлыми годами перелётных птиц на зиму осталось значительно больше, однако для их популяции никакой угрозы это не представляет.

Большинство из них - «ближние мигранты», которые пережидают зиму в климате, не сильно отличающемся от привычного нам. Некоторые птицы, которые зимуют в стране сейчас, раньше были вовсе редкими гостями, например, дикие утки впервые остались на зимовку в Беларуси только в 1950-х годах. Изменение климата даёт возможность для проживания большего количества видов птиц в зимний период.