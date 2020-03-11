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Им дома лучше? Какие птицы оставались на зимовку в Беларуси и почему

11.03.2020 16:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Им дома лучше? Какие птицы оставались на зимовку в Беларуси и почему
Чибис не улетал. Хотя планировал. © / Фото из открытых источников

- Наталья Викторовна, какие птицы минувшей зимой не улетели на зимовку?

- Например, чибисы, серый журавль. Известно о единичных случаях зимовки на территории Беларуси гусей, к примеру, гуменника. Все они остались в южной части страны, в Брестской области, на реке Лесная. Также из единичных случаев: под Гомелем была замечена белая трясогузка. Обычно она улетает, привычные места её миграции - Центральная и Западная Европа. Из воробьиных остались дрозд деряба, крапивник, зарянка, чёрный дрозд. Чибисы и трясогузки наблюдались в юго-восточной части Беларуси, на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Остался в стране также полевой лунь. Он «ближний мигрант», зимует, как правило, в Европе. Необычно много мышух остались на зимовку. Чаще всего они зимуют в Польше и в Балтии. Небольшими группами в Новолукомле и Заславле перезимовали лебеди-крикуны.

По результатам учётов водоплавающих и других околоводных видов птиц в Беларуси зимовали 24 неперелётных вида птиц, 5 из которых занесены в Красную книгу нашей страны: малая поганка, большая белая цапля, серая цапля, лебедь-шипун, лебедь-кликун, чирок-свистунок, кряква, шилохвость, свиязь, красноносый нырок, хохлатая, морская чернеть, синьга, обыкновенный гоголь, луток, большой крохаль, лысуха, озёрная чайка, чайка, большие белоголовые чайки (серебристая чайка и хохотунья), клуша, морская чайка, обыкновенный зимородок.

Им дома лучше? Какие птицы оставались на зимовку в Беларуси и почему Крылатыя гісторыі. Міфы і праўда пра птушак

Чем кормились

- Легко ли птицам было найти пропитание этой зимой?

Им дома лучше? Какие птицы оставались на зимовку в Беларуси и почему Зачем голуби зимуют с нами?
- В Беларуси в этом году не было устойчивого минуса и большого снежного покрова. Не составило труда найти корм тем, кому требуются озимые. Чибис и вальдшнеп питаются дождевыми червями, соответственно, для них были хорошие условия в Беларуси, особенно на юге, где температура не опускалась ниже -10°С. Белая трясогузка ест мелких насекомых, на теплотрассах она спокойно могла найти себе пропитание, также мелкие насекомые остались на берегах незамёрзших рек. Рацион полевого луня составляют мыши, благодаря отсутствию снежного покрова он мог спокойно охотиться наряду с канюками и зимняками. Мышуха же питается водной растительностью, которой осталось предостаточно.

- Как изменилась ситуация с миграцией птиц в сравнении с предыдущими годами? Отразилось ли это на их популяции?

- В сравнении с прошлыми годами перелётных птиц на зиму осталось значительно больше, однако для их популяции никакой угрозы это не представляет.

Большинство из них - «ближние мигранты», которые пережидают зиму в климате, не сильно отличающемся от привычного нам. Некоторые птицы, которые зимуют в стране сейчас, раньше были вовсе редкими гостями, например, дикие утки впервые остались на зимовку в Беларуси только в 1950-х годах. Изменение климата даёт возможность для проживания большего количества видов птиц в зимний период.

 
Теги: Гомель
 
 
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