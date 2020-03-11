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Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме

11.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме

Фото из архива

Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства образования, который, к слову, появился лишь вчера.

«На данный момент все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Закрытие школ в связи с коронавирусом пока не планируется, а если возникнет такая необходимость, то решение будет принимать Министерство здравоохранения», — говорится в сообщении.

В учреждениях образования соблюдаются все профилактические меры и рекомендации Минздрава. Также учреждения образования снабжены необходимыми санитарно-гигиеническими средствами. «Просим соблюдать правила личной гигиены. При малейших признаках заболевания нужно вызывать врача или обращаться к медицинским работникам», — добавили в Министерстве образования.

 
 
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> Фото из архива Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства образования,...
 
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