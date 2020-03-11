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Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме
11.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Все учреждения образования Беларуси работают в штатном режиме. Такая информация размещена в официальном
В учреждениях образования соблюдаются все профилактические меры и рекомендации Минздрава. Также учреждения образования снабжены необходимыми санитарно-гигиеническими средствами. «Просим соблюдать правила личной гигиены. При малейших признаках заболевания нужно вызывать врача или обращаться к медицинским работникам», — добавили в Министерстве образования.
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