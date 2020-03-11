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Элджей привезет в Минск новый альбом, новый имидж и Ивлееву

11.03.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Популярный рэп Элджей выступит 21 марта в Prime Hall. Поддержать своего мужа на минском концерте приедет Настя Ивлеева — одна из самых популярных блогеров Рунета.


Фото: instagram.com/sayonaraboy

В последний день февраля вышел новый альбом Элджея — Sayonara Boy Opal. Релиз получился настолько свежим и актуальным по звучанию, что даже на нишевом портале The Flow получил положительные отзывы. Также с выходом нового альбома Элджей впервые выложил в Сеть фото, где он без контактных линз — имиджевой фишки, которая стала его визитной карточкой. Организаторы минского концерта пока что не знают, в каком образе Элджей предстанет перед столичной публикой, но уверены, что без сюрпризов не обойдется.

Вместе с рэпером в Минск приедет его жена — Настя Ивлеева, популярный блогер и одна из одна из самых сексуальных женщин по мнению журнала Maxim. В 2019 году Настя, которую называли одной из самых завидных невест России, вышла замуж за Элджея. А теперь они вместе колесят по миру с концертами. В белорусской столице Элджей выступит в Prime Hall — не самая вместительная площадка для его поклонников, но максимально комфортная для контакта со зрителем.

К слову, Элджей стал первым российским исполнителем, треки которого были прослушаны в соцсетях более миллиарда раз. Причем почти 250 миллионов прослушиваний пришлись на один-единственный трек — «Розовое вино». Эта композиция, вышедшая в 2017 году, принесла музыкальную премию VK Music Awards 2017. Ее и другие популярные композиции, а также треки из нового альбома, Элджей исполнит в Минске.

Концерт Элджея

Когда: 21 марта, 19.00
Где: Prime Hall
Сколько: 69 — 99 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Популярный рэпер Элджей выступит 21 марта в Prime Hall. Поддержать своего мужа на минском концерте приедет Настя Ивлеева - одна из самых популярных блогеров Рунета.
 
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