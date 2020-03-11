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«Белавиа» временно отменяет две трети рейсов в Израиль

11.03.2020 17:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Белавиа» временно отменяет две трети рейсов в Израиль
Фото из открытых источников

С 13 по 31 марта 2020 года «Белавиа» отменяет выполнение рейсов по вторникам и четвергам, оставляя в расписании полеты только по воскресеньям. В авиакомпании пояснили, что в соответствии с указанием авиационных властей Израиля с 12 по 31 марта 2020 года введены ограничения на въезд в Израиль для граждан иностранных государств, не имеющих гражданство Израиля или израильского вида на жительство.

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Исключения из этих правил составляют:

  • иностранные граждане, которые имеют специальные разрешения министерства по миграции или министерства здравоохранения Израиля;
  • пассажиры-иностранцы, при условии, что они будут находиться в Израиле более 14 дней и в состоянии подтвердить возможность прохождения домашнего карантина в соответствии с требованиями министерства здравоохранения Израиля и предоставить адрес и номер телефона лица в Израиле, которое подтвердит их размещение в домашний карантин.

В связи с этими мерами было принято решение по сокращению количества авиарейсов. По оформленным авиабилетам «Белавиа» на рейсы Минск-Тель-Авив-Минск с вылетом с 12 по 31 марта 2020 года включительно разрешается полный возврат без сбора или однократный перенос полета до 31 мая 2020 года без дополнительного сбора в пределах одного класса обслуживания по этому же маршруту. Возврат производится в месте приобретения авиабилета.

Напомним, ранее в связи с коронавирусом Израиль ввел ряд временных ограничений на поездки в свою страну. Правительство Израиля приняло решение об обязательном 14-дневном карантине для всех граждан, прибывших из-за рубежа в период с 9 по 23 марта 2020 года.

Иностранные граждане, въезжая в Израиль, должны доказать, что у них есть возможность нахождения в режиме изоляции в течение двух недель. Граждане Беларуси, намеревающиеся посетить Израиль, начиная с 12 марта 2020 года должны за 5 дней до визита направить запрос в адрес посольства Израиля в Беларуси. Въезд в Израиль может быть осуществлен лишь после получения соответствующего подтверждения посольства.

 
Теги: Минск
 
 
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С 13 по 31 марта 2020 года авиакомпания продолжит летать в Тель-Авив только по воскресеньям.
 
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