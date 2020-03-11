Источник материала: Новости Волковыска

У пациентки инфекционной больницы в Гродно проводятся дописследования на коронавирус. Об этом сообщает Минздрав Беларуси.

Как отметила пресс-служба Минздрава, тест на коронавирус показал положительный результат. Однако клинические симптомы отсутствуют. Сообщается, что женщина приехала из Италии и самостоятельно обратилась за медпомощью.

Таким образом, на сегодняшний день в медицинских учреждениях Беларуси находятся 12 пациентов с диагнозом COVID-19. Ранее Минздрав сообщил о том, что положительные результаты тесты на коронавирус показали у граждан из Гомеля и Минска.