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ЧП в Мексике: столкнулись два поезда метро
Источник материала: СТВ
Новости Мексики. В столице Мексики столкнулись поезда метро: погибли 2 человека, более 40 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше половины пострадавших госпитализированы.
В руководстве метрополитена Мехико сообщили о временном закрытии линии метро, где произошёл инцидент.
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Новости Мексики. В столице Мексики столкнулись поезда метро: погибли 2 человека, более 40 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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