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ЧП в Мексике: столкнулись два поезда метро

11.03.2020 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. В столице Мексики столкнулись поезда метро: погибли 2 человека, более 40 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свыше половины пострадавших госпитализированы.

ЧП в Мексике: столкнулись два поезда метро


Среди них два машиниста составов. ЧП произошло на станции «Такубайя». Сейчас там работают спасатели и медики. Причины выясняются.

ЧП в Мексике: столкнулись два поезда метро

В руководстве метрополитена Мехико сообщили о временном закрытии линии метро, где произошёл инцидент. 

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Новости Мексики. В столице Мексики столкнулись поезда метро: погибли 2 человека, более 40 получили различные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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