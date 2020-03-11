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В мире остался только один белый жираф. В Кении убили двух предпоследних
Источник материала: Партизан
На северо-востоке Кении обнаружили останки самки белого жирафа и ее детеныша. Теперь в заповеднике остался только один жираф этого вида – самец, сообщили представители заповедника Ишакбини Хирола сообщает
“Для всей Кении нынешний день стал полным печали, так как речь идет об уникальных животных”, – заявил глава заказника Мохаммед Ахмедноор.
Служба охраны дикой природы Кении расследует гибель жирафов. По предварительной информации, животных убили браконьеры.
Белые – не альбиносы. Их окрас связан с мутацией (лейкизмом), при которой клетки кожи животного теряют пигментацию. Лейкизм появляется в ходе эмбрионального развития организма.
Фотографии белой самки попали в Сеть в 2017 году. Два года назад у нее появилось потомство – два детеныша, один из которых остался жив. Он также обитает в заповеднике.
Ишакбини Хирола – единственный заповедник в мире, где обитали белые жирафы, сообщала Служба охраны дикой природы Кении летом прошлого года.
Кенийские ученые надеялись, что с разрастанием семьи белых жирафов появится их новый вид. Однако браконьеры убили самку и одного из молодых жирафов.
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На северо-востоке Кении обнаружили останки самки белого жирафа и ее детеныша. Теперь в заповеднике остался только один жираф этого вида – самец, сообщили...
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