ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В мире остался только один белый жираф. В Кении убили двух предпоследних

11.03.2020 18:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На северо-востоке Кении обнаружили останки самки белого жирафа и ее детеныша. Теперь в заповеднике остался только один жираф этого вида – самец, сообщили представители заповедника Ишакбини Хирола сообщает Настоящее время.



“Для всей Кении нынешний день стал полным печали, так как речь идет об уникальных животных”, – заявил глава заказника Мохаммед Ахмедноор.

Служба охраны дикой природы Кении расследует гибель жирафов. По предварительной информации, животных убили браконьеры.

Белые – не альбиносы. Их окрас связан с мутацией (лейкизмом), при которой клетки кожи животного теряют пигментацию. Лейкизм появляется в ходе эмбрионального развития организма.

Фотографии белой самки попали в Сеть в 2017 году. Два года назад у нее появилось потомство – два детеныша, один из которых остался жив. Он также обитает в заповеднике.


Ишакбини Хирола – единственный заповедник в мире, где обитали белые жирафы, сообщала Служба охраны дикой природы Кении летом прошлого года.

Кенийские ученые надеялись, что с разрастанием семьи белых жирафов появится их новый вид. Однако браконьеры убили самку и одного из молодых жирафов.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На северо-востоке Кении обнаружили останки самки белого жирафа и ее детеныша. Теперь в заповеднике остался только один жираф этого вида – самец, сообщили...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси закроют школы и вузы на карантин из-за коронавируса? Разоблачаем фейки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика