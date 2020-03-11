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МНС - про новую базу о доходах населения и том, какими данными располагает сейчас о финансах белорусов
Источник материала: Tut.by
Власти неоднократно
Как рассказал на пресс-конференции начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько, «база доходов у налоговых органов создана, речь идет о ее наполнении». Сейчас в нее автоматически попадают сведения о доходах от продажи недвижимости (их подает Государственный комитет по имуществу), продажи транспортных средств (ГАИ) и денежных переводах из-за границы (банки, почта, системы денежных переводов).
— Сегодня у нас рассматривается вопрос о загрузке информации о доходах, которые граждане получают по месту работы, — рассказал Михаил Рассолько. — Эта работа направлена на создание для граждан возможности поменьше обращаться за справками в какие-то органы, или другим государственным органам не обязывать граждан обращаться за справками. Соответственно, если надо будет информация о доходах гражданина, гражданин может в личном кабинете получить соответствующую информацию, распечатать и воспользоваться ею.
Ранее в МНС
Та информация, которая сейчас есть в базе, тоже может быть полезна для белорусов. На ее основании заполняется предварительная налоговая декларация в электронном виде. Соответственно, любой человек может зайти в личный кабинет на сайте налоговой (для этого нужно один раз прийти с паспортом в любое отделение налоговых органов и получить логин и пароль), сформировать декларацию на основе имеющихся сведений, проверить ее, при необходимости дополнить и подать онлайн.
Налоговики
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МНС - про новую базу о доходах населения и том, какими данными располагает сейчас о финансах белорусов
Сейчас в налоговые органы поступает информация о переводах из-за границы, а также о доходах от продажи авто и недвижимости.
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