ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии,на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.





«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», — сказал он.





Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.





На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира.