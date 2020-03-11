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ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире

11.03.2020 19:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гендиректор ВОЗ выступил с заявлением.

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявилна брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия», — сказал он.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.

На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира.
 
 
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Гендиректор ВОЗ выступил с заявлением.
 
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