В Беларуси появился онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси создан онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный институт стандартизации и сертификации предоставит пользователям информацию, которая будет актуальна для маркетинговых исследований, закупок, продвижения безопасных и качественных товаров и услуг.





В Госстандарте считают, что полезным как для потребителей, так и для организаций торговли станет ресурс «Опасная продукция». Информация из него позволит избежать покупки товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов ЕАЭС.