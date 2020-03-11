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В Беларуси появился онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси создан онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный институт стандартизации и сертификации предоставит пользователям информацию, которая будет актуальна для маркетинговых исследований, закупок, продвижения безопасных и качественных товаров и услуг.
В Госстандарте считают, что полезным как для потребителей, так и для организаций торговли станет ресурс «Опасная продукция». Информация из него позволит избежать покупки товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов ЕАЭС.
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Новости Беларуси. В Беларуси создан онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный институт...
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