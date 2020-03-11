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В Беларуси появился онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг

11.03.2020 19:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси создан онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный институт стандартизации и сертификации предоставит пользователям информацию, которая будет актуальна для маркетинговых исследований, закупок, продвижения безопасных и качественных товаров и услуг.

В Беларуси появился онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг

В Госстандарте считают, что полезным как для потребителей, так и для организаций торговли станет ресурс «Опасная продукция». Информация из него позволит избежать покупки товаров, не соответствующих требованиям технических регламентов ЕАЭС.

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Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси создан онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Государственный институт...
 
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