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Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В деревне Сороги Слуцкого района появилось свое место силы. Несколько подростков, желая заниматься в тренажерном зале, сами оборудовали его в небольшой постройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но ходить туда им запретили, а альтернативы не предложили. Проблему озвучили Президенту во время «Большого разговора» в 2019 году. И вскоре у молодых людей появилась возможность заниматься в тренажерном зале.
О тренировках Анастасия знает чуть больше, чем простой учитель физкультуры. За плечами опыт в тяжелой атлетике. Он-то и пригодился, когда в местной школе год назад появился тренажерный зал.
Зал стал местом силы и для жителей деревни Сороги. Бесплатно каждый вечер они могут приходить сюда за своей порцией здоровья. Хотя основной контингент по-прежнему старшеклассники и молодежь.
Переоборудование обычного класса в тренажерный повлекло за собой ряд перемен. За месяц полностью обновили раздевалки, отремонтировали душевые, которые не работали уже много лет. В основном зале покрасили стены и потолок. Ныне от школьников требуется лишь спортивная мотивация. Впрочем, как показывает опыт, за ними дело не постоит.
Камилла Шах, корреспондент:
Журналист обратилась к главе государства с проблемой пусть не международного характера, но очень важной для нескольких молодых людей. Небольшой видеоролик с места событий не оставил в зале равнодушных.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И уже через месяц мечта сбылась. Однако сегодня есть еще одна проблема – дороги в деревне Сороги. За доказательствами далеко ходить не надо: прямо у школы сплошь ямы. Местные жители разводят руками: неужели опять нужно пытаться достучаться до Президента? Или вопрос можно решить на уровне местной власти?
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Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?
Новости Беларуси. В деревне Сороги Слуцкого района появилось свое место силы. Несколько подростков, желая заниматься в тренажерном зале, сами оборудовали его в...
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