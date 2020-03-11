ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

11.03.2020 23:01 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В деревне Сороги Слуцкого района появилось свое место силы. Несколько подростков, желая заниматься в тренажерном зале, сами оборудовали его в небольшой постройке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Но ходить туда им запретили, а альтернативы не предложили. Проблему озвучили Президенту во время «Большого разговора» в 2019 году. И вскоре у молодых людей появилась возможность заниматься в тренажерном зале.

Об исполнении одной мечты – Камилла Шах.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

О тренировках Анастасия знает чуть больше, чем простой учитель физкультуры. За плечами опыт в тяжелой атлетике. Он-то и пригодился, когда в местной школе год назад появился тренажерный зал.

Любой может прийти и бесплатно позаниматься. Тренажёрку открыли в деревне Сороги Слуцкого района

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Зал стал местом силы и для жителей деревни Сороги. Бесплатно каждый вечер они могут приходить сюда за своей порцией здоровья. Хотя основной контингент по-прежнему старшеклассники и молодежь.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Переоборудование обычного класса в тренажерный повлекло за собой ряд перемен. За месяц полностью обновили раздевалки, отремонтировали душевые, которые не работали уже много лет. В основном зале покрасили стены и потолок. Ныне от школьников требуется лишь спортивная мотивация. Впрочем, как показывает опыт, за ними дело не постоит.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Камилла Шах, корреспондент:
Началась эта история с маленького деревенского сарайчика, который несколько подростков оборудовали под тренажерный зал. А развитие получила здесь, во Дворце Независимости, во время «Большого разговора с Президентом».

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Журналист обратилась к главе государства с проблемой пусть не международного характера, но очень важной для нескольких молодых людей. Небольшой видеоролик с места событий не оставил в зале равнодушных.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо, трогательный сюжет, конечно. Естественно, мы отреагируем на это.

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

И уже через месяц мечта сбылась. Однако сегодня есть еще одна проблема – дороги в деревне Сороги. За доказательствами далеко ходить не надо: прямо у школы сплошь ямы. Местные жители разводят руками: неужели опять нужно пытаться достучаться до Президента? Или вопрос можно решить на уровне местной власти?

Раньше о тренажёрном зале они лишь мечтали. Кто помог исполнить мечту подростков из деревни в Слуцком районе?

Люди в материале: Камилла Шах, Александр Лукашенко, Елизавета Кудиновская, Анастасия Ралько

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В деревне Сороги Слуцкого района появилось свое место силы. Несколько подростков, желая заниматься в тренажерном зале, сами оборудовали его в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Из-за распространения коронавируса ВОЗ объявила пандемию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика