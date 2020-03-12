В финал
Победителями стали Гудевичский сельсовет Мостовского района, Гервятский сельсовет Островецкого района, Желудокский сельсовет Щучинского района, Мижевичский сельсовет Слонимского района, Обуховский сельсовет Гродненского района и Щорсовский сельсовет Новогрудского района.
Победителями конкурса среди старост, уполномоченных сел, агрогородков, деревень стали староста деревни Лозы Волковысского сельского Совета Анатолий Ольховик, староста деревни Гоньки Василевичского сельского Совета Слонимского района Мария Ровгач, староста деревни Тереховичи Хоневичского сельского Совета Свислочского района Анна Юсько, староста агрогородка Хвиневичи Пореченского сельского Совета Дятловского района Иван Гресь, староста деревни Соколы Бастунского сельского Совета Вороновского района Кристина Рыхлевич, староста деревни Криницы Дворичанского сельского Совета Лидского района Галина Бичель.
Победителями конкурса среди комитетов территориального общественного самоуправления (КТОС) названы КТОС при ЖЭС №15 Гродно и КТОС при ЖЭС №1 Гродно.
Победители конкурса награждены почетными грамотами областного Совета депутатов, ценными подарками, памятными знаками ассоциации.