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Словно в кино. Как признавались в любви в советских фильмах?

12.03.2020 07:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Словно в кино. Как признавались в любви в советских фильмах?
Признание в любви полковника Чеснея к донне Розе стало одним из самых ярких в советском кинематографе. © / Здравствуйте, я ваша тетя! / Кадр из фильма

«Я тебя люблю». Эти три слова порой так тяжело даются даже по-настоящему любящей друг друга паре. Идеи о том, как оригинально объясниться в своих чувствах, можно почерпнуть и из кинокартин.

ВЫ ПРЕКРАСНЫ!

Признаваясь в любви, герои советских фильмов часто отмечали черты характера любимого человека, его достоинства. «Вера, вы себя просто не понимаете. Мне кажется, я знаю вас много лет и понимаю вас. В вас нет того, что я ненавижу. Ненавижу! Вы – настоящая, естественная. Да. Мне с вами легко. Вот я такой, какой я есть. Мне не надо притворяться, мне нечего... Понимаете? И на этом вокзале, смешно сказать, я впервые почувствовал себя свободным. Да вы себе просто цены не знаете. Вы добрая, вы красивая, вы очаровательная, вы замечательная. Да, вы... прекрасны», – так выразил свои чувства герой Олега Басилашвили в фильме Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих».

«Вы замечательный директор, вы очень талантливый руководитель, вы эффектная женщина...», – говорил герой Андрея Мягкова в другой ленте Эльдара Рязанова «Служебный роман».

ИНСТИТУТ БРАКА

Во времена СССР любовь была часто связана с «официальным» подтверждением своих чувств, признанием их обществом. Другими словами, если любишь – женись.

«Сидим прямо как взрослые». – «А мы и есть взрослые. Вот завтра пойдем, поженимся, и никто нам слова поперек не скажет». – «Прямо завтра?» – «А чего тянуть?» – «Ну и семейка получится: Илюшка – муж, Тоська – жена». Такой диалог прозвучал из уст героев фильма 1961 года «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина.

«Работаем в разных местах, но жить, надеюсь, будем вместе». – «А вы собираетесь на ней жениться?» – «Да!» – говорили герои киноленты Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

А вот героиня Веры Алентовой в том же фильме признается в любви своему возлюбленному Гоше заочно, ведя откровенный разговор с отцом своей дочери Рудиком: «Я столько раз представляла себе нашу встречу! Столько слов всяких придумывала. А встретились – и сказать нечего. Сначала я еще сильно тебя любила. Потом до смерти ненавидела… А сейчас я думаю, если бы не обожглась тогда так сильно, ничего бы из меня не получилось. Хорошо, что ты на мне не женился. Тогда я разминулась бы в жизни с единственным, очень любимым моим человеком».

«Я СТАРЫЙ СОЛДАТ»

«Я давеча парочку голубей купил. Ох, умные, эти пернатые. Возьмешь так голубя, запустишь ввысь, а голубку при себе держишь. Потом руку вытянешь, помаячишь, а он оттуда камнем кидается на нее и перед ней «гур-гур-гур», «гур-гур-гур». Во это чего такое? Любовь, вероятно», – так признавался в любви Василий Кузякин Раисе Захаровне в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби».

Находилось в советских фильмах и место для ироничных признаний. «Я старый солдат и не знаю слов любви! Но, когда я впервые увидел вас, донна Роза, я почувствовал себя утомленным путником, который на склоне жизненного пути узрел на озаренном солнцем поле нежную, донна Р-р-роза! Нежную Фиалку!» Так признавался в любви персонаж Михаила Козакова полковник Френсис Чесней в фильме Виктора Титова «Здравствуйте, я ваша тетя!»

«Я люблю вас… правда! Ваш опыт удался, я полюбила вас и готова ехать с вами хоть на край света. Вы, граф, умный… нежный… а главное – несчастный. Вы без меня пропадете». А это объяснение в чувствах из фильма Марка Захарова «Формула любви».

 
 
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Какие признания в любви делали герои советских фильмов – в материале «АиФ».
 
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