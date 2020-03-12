Данные о своих картах можно будет удалять со сторонних сайтов

Источник материала: Myfin

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Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.



Сервис предназначен только для держателей карт Visa, он должен быть встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать среди кредитных организаций партнеров для этого проекта, сказал один из источников. «В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные», — пояснил другой собеседник.

Зачем нужен сервис

Держатели карт могут оставлять их данные случайно при покупке товаров и оплате услуг в интернете, так как многие сайты и мобильные приложения для удобства пользователей предлагают сохранить номер карты, срок ее действия и CVV-код, чтобы в следующий раз не потребовалось их вводить, говорит глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

«Универсальный сервис управления подписками, на наш взгляд, довольно востребованная услуга сейчас, когда большинство онлайн-сервисов применяет подписочную модель», — отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров.

По словам директора департамента электронного бизнеса МКБ Алексея Курзякова, появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта; сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически.