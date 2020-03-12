ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данные о своих картах можно будет удалять со сторонних сайтов

12.03.2020 08:16 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.

Сервис предназначен только для держателей карт Visa, он должен быть встроен в мобильное приложение банка, который выпустил карту. Visa уже начала искать среди кредитных организаций партнеров для этого проекта, сказал один из источников. «В мобильном приложении банка будет список онлайн-ресурсов, на которых клиент сохранил данные своей карты. В случае необходимости он может удалить эти данные», — пояснил другой собеседник.

Зачем нужен сервис

Держатели карт могут оставлять их данные случайно при покупке товаров и оплате услуг в интернете, так как многие сайты и мобильные приложения для удобства пользователей предлагают сохранить номер карты, срок ее действия и CVV-код, чтобы в следующий раз не потребовалось их вводить, говорит глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.

«Универсальный сервис управления подписками, на наш взгляд, довольно востребованная услуга сейчас, когда большинство онлайн-сервисов применяет подписочную модель», — отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров.

По словам директора департамента электронного бизнеса МКБ Алексея Курзякова, появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта; сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держатели карт Visa смогут получить доступ к списку сайтов в интернете, где они оставили данные своих карт, и возможность при необходимости их удалять. Новый сервис...
 
Новости дня
Новости разные
 
Vitebsk Plaza так и не начали строить, когда обещали. Объявили новый срок, когда туда придут рабочие
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика