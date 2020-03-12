|
Данные о своих картах можно будет удалять со сторонних сайтов
Источник материала: Myfin
Платежная система Visa планирует запустить в России сервис, который позволит банковским клиентам отслеживать список интернет-ресурсов, где они оставили данные своей карты, и управлять этими подписками. Об этом РБК рассказали три источника на платежном рынке.
Зачем нужен сервис
Держатели карт могут оставлять их данные случайно при покупке товаров и оплате услуг в интернете, так как многие сайты и мобильные приложения для удобства пользователей предлагают сохранить номер карты, срок ее действия и CVV-код, чтобы в следующий раз не потребовалось их вводить, говорит глава правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева.
«Универсальный сервис управления подписками, на наш взгляд, довольно востребованная услуга сейчас, когда большинство онлайн-сервисов применяет подписочную модель», — отмечает начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров.
По словам директора департамента электронного бизнеса МКБ Алексея Курзякова, появление сервиса решит ряд проблем: пользователь сможет видеть, к каким сервисам привязана его карта; сможет удалить привязку из мобильного приложения эмитента, чтобы избавиться, например, от непонятных списаний; при перевыпуске карты ее не нужно будет привязывать заново, так как данные обновятся автоматически.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Держатели карт Visa смогут получить доступ к списку сайтов в интернете, где они оставили данные своих карт, и возможность при необходимости их удалять. Новый сервис...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)