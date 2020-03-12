Турция откладывает начало туристического сезона из-за коронавируса













РБК со ссылкой на турецкие СМИ. Об этом заявили главы турецких министерств на совместной пресс-конференции 11 марта, сообщаетсо ссылкой на турецкие СМИ.





В частности Министерство культуры и туризма страны предложило гостиницам и туристическим фирмам перенести начало сезона с марта на конец апреля.





Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в Турцию после 15 апреля.





По словам министра торговли Рухсара Пекджана, проводимые под патронажем ведомства международные выставки будут также перенесены на конец следующего месяца.





Министр здравоохранения Фахреттин Коджа страны заявил, что риск заболевания серьезен, учитывая ситуацию в Европе.





Ранее 11 марта Коджа сообщил, что в Турции выявлен первый заболевший китайским коронавирусом. Гражданин страны заболел во время поездки в Европу. Его состояние оценивается как хорошее, все члены семьи пациента и те, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением врачей.