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Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

12.03.2020 10:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Стоило рублю на мгновение покачнуться, и самые беспокойные сограждане заволновались, с тревогой сравнивая цифры в пунктах обмена валют разных банков. Потом доллар пошел вниз - и холодный пот со лба пришлось утереть. Но стоило ли так волноваться? Как вообще реагирует белорусский рынок недвижимости на вполне естественные колебания в валютной корзине Нацбанка?

Факт общеизвестный - рынок новой недвижимости растет. Несколько лет стабильности национальной валюты, снижение ставки рефинансирования, а вслед за ней - и ставок банковских кредитов сделали покупку новой квартиры реальностью для многих. Именно поэтому спрос на жилую недвижимость пошел вверх.

Более того, недвижимость в столице вновь стала рассматриваться белорусами в качестве выгодной инвестиции. Даже если одна квартира уже есть, дополнительная жилая площадь - это прекрасное вложение в будущее детей и внуков!

По оценкам экспертов, после полного завершения строительства жилых комплексов уровня «Маяк Минска», «Минск Мир» и «Парк Челюскинцев» стоимость квадратного метра в них может вырасти в 1,5–2 раза! Так, есть объективные данные: в жилом комплексе «Маяк Минска», строительство которого практически завершено, стоимость каждого «квадрата» уже увеличилась в два раза — как по коммерческой недвижимости, так и по квартирам.

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Жилой комплекс «Маяк Минска»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Жилой комплекс «Минск Мир»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Жилой комплекс «Парк Челюскинцев»

Впечатляет здесь и стоимость аренды жилья — цена однокомнатной квартиры здесь достигает 1650 рублей ежемесячно, а двухкомнатной — 2280 рублей в месяц. Для владельцев собственности – фактор приятный. А тех, кто вынужден снимать жилье, ситуация вынуждает искать решение проблемы - и на рынке появляются все новые покупатели!

Управляющий компании «Вива Капитал Инвест» Вадим Тачкин объясняет повышенную чуткость рынка аренды к валютным изменениям тем, что это – сфера взаимоотношений частных лиц.

Собственники предпочитают получать доход в виде твердой валюты. И только в редких случаях они идут навстречу арендаторам - чтобы не потерять надежных клиентов, соглашаются на пересмотр условий аренды в связи с изменением курсов валют, – считает эксперт.

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Вадим Тачкин, управляющий компании «Вива Капитал Инвест»

По его словам, до тех пор, пока рынок будет в пользу того, кто сдает жилье, ситуация вряд ли кардинально изменится – пока нет насыщенности рынка аренды, такое положение вещей останется в силе.

– Со временем, я надеюсь, государство более активно выйдет на этот рынок в заявленных масштабах и составит конкуренцию частнику. А пока валютные колебания перекладываются на плечи арендаторов - доплачивать им придется из своего кармана, – констатирует Вадим Тачкин.

Альтернативой аренде для многих семей становится лишь покупка собственной квартиры. Тем более, что финансовые условия, которые предлагаются крупными застройщиками, с каждым годом становятся все более интересными.

Так, в комплексах «Минск Мир», «Маяк Минска» или «Парк Челюскинцев» при оплате квартиры единовременным платежом предусмотрены скидки. При этом чтобы получить скидку, можно внести как собственные накопления, так и ресурсы банковского кредита!

На этом фоне становятся все более привлекательными программы кредитования, особенно от банков-партнеров. В упомянутых комплексах – это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Партнерская программа с Беларусбанком предусматривает, что процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год, затем – 12,32%. А по программе БПС-Сбербанка на первые два года ставка составит 6,99%.

Возникла очень интересная ситуация: если взять кредит у банка, то у застройщика можно получить скидку на приобретение жилья - выгода очевидна!

Вадим Тачкин отмечает, что на белорусском рынке недвижимости сложились уникальные условия для приобретения новой недвижимости – ставки по банковским кредитам не слишком высоки, а сами кредиты выдается в национальной валюте.

– До недавних пор в связи с достаточно высокими ставками на покупку недвижимости кредитование нельзя было рассматривать как альтернативу взятия квартиры в аренду. А сейчас регулятор демонстрирует стабильность и уверенные действия, поэтому все складывается на руку тому, кто кредит берет. Он лишен рисков, связанных с валютой, потому что национальный рубль достаточно стабилен. Опять же, доходы у всех в основном в белорусских рублях, поэтому естественно, что прогнозировать график погашения кредита стало удобнее, – говорит эксперт.

По его словам, снизившиеся ставки подталкивают искать замену сложившимся механизмам, которые работали на рынке ранее. Люди все чаще стремятся отказаться от съема жилья в пользу покупки. Ведь это удобно: приобрести квартиру, передать ее банку в залог, а в дальнейшем обслуживать кредит, проживая в квартире как собственник.

Самое главное, по словам Вадима Тачкина, – исчезло давление высоких ставок, которые не только делали кредиты неподъемными, но и психологически пугали суммами переплат.

– В кредите определенная переплата, безусловно, есть. Но возможность тоже стоит денег! Те, кому не нравится платить проценты, пытаются накапливать – и ближе к пенсии получают шанс приобрести жилье. Другие считают, что правильнее переплатить, но жить в собственной квартире уже сегодня! И иметь гарантию того, что у тебя и твоей семьи есть собственный дом! – отмечает Вадим Тачкин.

Кроме того, быстро и выгодно решить квартирный вопрос могут сегодня и те, кто не имеет средств на всю квартиру и не может воспользоваться банковским кредитованием – это длительная, до 10 лет, рассрочка от застройщика! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Требуется первый взнос, но к каждому покупателю у компании индивидуальный подход, и даже отсутствие средств на первый взнос не станет проблемой. Например, кредит от банка-партнера до 40 тысяч рублей – также без справок и поручителей. Вариант устроит многие белорусские семьи со стабильным доходом!

– Я считаю, что за прошедшие годы сфере строительства жилья рынок ушел от валютной зависимости и останется впредь достаточно стабильным. Цены номинированы в белорусских рублях, кредиты дольщики берут тоже в национальной валюте, и основные строительные материалы, которые закупает застройщик, оплачиваются рублями. Поэтому на рынке строительства жилья валютные бури проходят мимо. Планомерный рост стоимости новых квартир продолжится, но он будет связан не столько с ситуацией на мировых рынках, а с тем, что кредиты стали доступнее и увеличился спрос на жилье, на рынок вышло большее число покупателей, -говорит Вадим Тачкин.

По его словам, ситуация позволяет работать внутри страны и зависеть только от тех факторов, которые возникают в белорусской экономике.

– И это правильно. Ведь валютный рынок - это рынок инвесторов, рынок людей, которые рискуют. А рынок строительства жилья должен демонстрировать стабильность, чтобы быть предсказуемым и прогнозируемым. Когда человек зарабатывает и тратит в валюте той страны, в которой он проживает, мировые кризисы на него влияют гораздо меньше, – убежден Вадим Тачкин.

Отметим, что весенняя акция от застройщика позволяет приобрести квартиру в комплексе «Минск Мир» на невероятно выгодных условиях. В домах «Пекин» и «Сидней Люкс» квартала «Чемпионов», «Нью-Йорк» и «Сан-Франциско» в квартале «Северная Америка», «Гонконг» и «Токио» в квартале «Азия» и «Александрия» в квартале «Африка» установлены приятные скидки от цены продажи квадратного метра в рассрочку. Вы значительно сэкономите, приобретая квартиру во время действия акции!

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Пекин»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Сидней Люкс»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Гонконг»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Нью-Йорк»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Сан-Франциско»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Токио»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Александрия»

Еще одно важнейшее акционное предложение – на эти квартиры установлен первоначальный взнос по рассрочке в размере всего 20%! Это значительно упрощает решение квартирного вопроса для тех семей, которые не обладают наличием средств для первого взноса.

Обратите внимание также на дома, которые только недавно поступили в продажу - на старте предлагаются лучшие цены!

Последние дома «Эмиратс Волна» – это возможность приобрести квартиру в практически завершенном квартале «Эмиратс Люкс», в шаговой доступности от строящейся станции метро. А дом «Квебек» в квартале «Северная Америка» – это современное и комфортное жилье мировых стандартов!

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Эмиратс Волна»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Лобби дома «Эмиратс Волна»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Квебек»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Лобби дома «Квебек»

В доме №1 комплекса «Парк Челюскинцев» весенняя акция поможет очень выгодно приобрести квартиры у границ одноименного парка и с видом на проспект Независимости – в самом центре столицы!

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом №1 комплекса «Парк Челюскинцев»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Лобби дома №1 комплекса «Парк Челюскинцев»

Есть еще возможность поселиться и в комплексе «Маяк Минска», строительство которого в финальной стадии – квартиры предлагаются в домах «Рафаэль», «Гоген» и «Микеланджело». Это шанс для тех, кто хотел бы получить все преимущества инфраструктуры нового столичного района, возведенного по принципу «город в городе»!

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дома «Рафаэль» и «Гоген»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Лобби домов «Рафаэль» и «Гоген»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Дом «Микеланджело»

Факторы стабильности. Почему валютные волнения не волнуют покупателей минских новостроек

Лобби дома «Микеланджело»

Все подробности по условиям покупки квартир в минских комплексах можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе «Минск Мир» работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Офис по продаже квартир в комплексах «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Рынок растет, а значит пришло время приобрести собственное жилье!

ООО «Эмирейтс Блю Скай»
УНП 191061449

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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