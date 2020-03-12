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Бизнес против отмены пластиковой посуды в общепите

12.03.2020 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители бизнеса считают, что замена пластиковой посуды на экологическкю упаковку повлечет за собой увеличение ее стоимости в 2-4 раза, соответственно, вырастет и цена на реализуемую продукцию.



Бизнес-союзы высказались против отмены пластиковой посуды в общепите
В Беларуси с 1 января 2021 года будет действовать запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в организациях общественного питания.

Полный запрет на использование «пластика» в белорусском общепите планируется ввести с 2023 года, чтобы у всей отрасли и бизнеса было время подготовиться.

В связи с этим семь бизнес-союзов в числе которых Республиканский союз промышленников и предпринимателей, Белорусская научно-промышленная ассоциация, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского, Республиканская конфедерация предпринимательства, Белорусский союз предпринимателей и Белорусское общество оценщиков направили в МАРТ коллективное письмо с критикой проекта.

В письме говорится, что указанный проект вряд ли выполняет требование президента о принятии незамедлительных мер по отказу от пластиковой упаковки, а скорее лишь имитирует деятельность по реализации поставленной задачи.

На взгляд авторов письма, это связано, прежде всего, с тем, что данное постановление касается только одной отрасли – общественного питания, где в стационарных объектах применяется, в основном, многоразовая посуда; в объектах быстрого питания (типа КFC, Макдональдс и пр.) в силу их индивидуальных программ развития и, руководствуясь принципами социальной ответственности бизнеса, максимально используется экологичная упаковка.

«Настоящее постановление главным образом будет касаться выездной торговли, кафетериев, кулинарий, где основными потребителями являются люди с невысоким уровнем доходов (студенты, работники социальной сферы, пенсионеры). При этом замена пластиковой посуды на экологически безопасную упаковку повлечет за собой увеличение ее стоимости в 2-4 раза, а, соответственно, цена на реализуемую продукцию возрастет», – отмечают представители бизнес-союзов.

Представители бизнеса считают, что объекты общественного питания попадут в неравные условия с производителями готовой продукции: последние смогут производить и реализовывать свою продукцию в упаковке из пластика.


По словам авторов письма, например, квас, пиво в пластиковых бутылках сможет производиться и реализовываться через торговую сеть, а пиво и квас на розлив в баре или при выездной торговле объектами общественного питания должен будет разливаться в стеклянную или бумажную посуду.

В бизнес-союзах уверены, предложенный запрет практически не снизит негативное воздействие на окружающую среду.

В связи с этим там предлагают отказаться от принятия постановления, но на системном уровне под эгидой Минприроды и Минздрава проработать меры по снижению воздействия на здоровье человека и природу некоторых пластмассовых изделий.

Напомним, еще в прошлом году президент Беларуси дал поручение по уменьшению использования в стране пластика. Тогда же он поручил взять на жесткий контроль и вопросы отходов.
 
 
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Представители бизнеса считают, что замена пластиковой посуды на экологическкю упаковку повлечет за собой увеличение ее стоимости в 2-4 раза, соответственно,...
 
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