Бизнес против отмены пластиковой посуды в общепите









Бизнес-союзы высказались против отмены пластиковой посуды в общепите

В Беларуси с 1 января 2021 года будет действовать запрет на использование и продажу некоторой одноразовой пластиковой посуды в организациях общественного питания.





Полный запрет на использование «пластика» в белорусском общепите планируется ввести с 2023 года, чтобы у всей отрасли и бизнеса было время подготовиться.





В связи с этим семь бизнес-союзов в числе которых Республиканский союз промышленников и предпринимателей, Белорусская научно-промышленная ассоциация, Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им. М.С.Кунявского, Республиканская конфедерация предпринимательства, Белорусский союз предпринимателей и Белорусское общество оценщиков направили в МАРТ коллективное письмо с критикой проекта.





В письме говорится, что указанный проект вряд ли выполняет требование президента о принятии незамедлительных мер по отказу от пластиковой упаковки, а скорее лишь имитирует деятельность по реализации поставленной задачи.





На взгляд авторов письма, это связано, прежде всего, с тем, что данное постановление касается только одной отрасли – общественного питания, где в стационарных объектах применяется, в основном, многоразовая посуда; в объектах быстрого питания (типа КFC, Макдональдс и пр.) в силу их индивидуальных программ развития и, руководствуясь принципами социальной ответственности бизнеса, максимально используется экологичная упаковка.





«Настоящее постановление главным образом будет касаться выездной торговли, кафетериев, кулинарий, где основными потребителями являются люди с невысоким уровнем доходов (студенты, работники социальной сферы, пенсионеры). При этом замена пластиковой посуды на экологически безопасную упаковку повлечет за собой увеличение ее стоимости в 2-4 раза, а, соответственно, цена на реализуемую продукцию возрастет», – отмечают представители бизнес-союзов.





Представители бизнеса считают, что объекты общественного питания попадут в неравные условия с производителями готовой продукции: последние смогут производить и реализовывать свою продукцию в упаковке из пластика.









По словам авторов письма, например, квас, пиво в пластиковых бутылках сможет производиться и реализовываться через торговую сеть, а пиво и квас на розлив в баре или при выездной торговле объектами общественного питания должен будет разливаться в стеклянную или бумажную посуду.





В бизнес-союзах уверены, предложенный запрет практически не снизит негативное воздействие на окружающую среду.





В связи с этим там предлагают отказаться от принятия постановления, но на системном уровне под эгидой Минприроды и Минздрава проработать меры по снижению воздействия на здоровье человека и природу некоторых пластмассовых изделий.





Напомним, еще в прошлом году президент Беларуси дал поручение по уменьшению использования в стране пластика. Тогда же он поручил взять на жесткий контроль и вопросы отходов.