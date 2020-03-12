Источник материала: Новости Волковыска

Стало известно место и время проведения национального предкастинга популярного вокального шоу.

14 и 15 марта прослушивание состоится в Гродно в концертном зале Гродненского городского центра культуры по адресу: ул. Дзержинского, 1. Регистрация участников будет начинаться в 10:00, а сами живые прослушивания пройдут с 12:00 до 20:00.

Заполняйте анкету на кастинг, приходите на живое прослушивание или просто запишите, как вы поете, и пришлите в Viber +375291059102. Жюри выслушает всех желающих старше 16 лет и выберет самых ярких исполнителей!