Источник материала: Новости Волковыска

В органах юстиции, во всех адвокатских образованиях, нотариальных конторах и бюро страны в преддверии Дня Конституции Республики Беларусь пройду т акции по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам.

В Гродненской области сотрудники органов принудительного исполнения, специалисты отделов записей актов гражданского состояния, адвокаты и нотариусы окажут бесплатную юридическую помощь по месту нахождения соответствующих служб.

Кроме этого, 13 марта 2020 года нотариусы Беларуси будут консультировать бесплатно. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро нашей страны.

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.

В этот же день бесплатные консультации малоимущих граждан пройдут во всех адвокатских образованиях страны. Адвокаты разъяснят действующее законодательство в области трудового, гражданского, семейного и жилищного права.