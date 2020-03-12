Кейпы, катышки и парашют: главные тренды прошедших модных показов

Конный спорт





Креативный директор Chanel Виржини Виар продолжает мастерски работать с архивами парижского модного дома. На этот раз дизайнера вдохновили одержимость Габриэль Шанель скачками, начавшаяся с ее знакомства с английским игроком в поло Артуром Кейпелом, а также фотографии предшественника Виар Карла Лагерфельда, на которых он позирует в сапогах для верховой езды с контрастными отворотами. Похожей обувью дизайнер дополнила каждый из 72 образов, представленных на подиуме, а к некоторым из них еще и подобрала шляпы-жокейки. Те же мотивы мы увидели в новых коллекциях Brandon Maxwell, Etro, Tory Burch, Balmain и Isabel Marant, показавших, как должна выглядеть наездница за пределами ипподрома.





Костюмированный бал

Paco Rabanne









Moschino, Simone Rocha, Paco Rabanne, Erdem и Gucci предлагают почувствовать себя героиней исторических романов, утонувшей в рюшах, кружеве и тафте. А Louis Vuitton и вовсе провел показ, больше напоминающий ретроспективу исторических нарядов, что нельзя назвать случайностью: в этом году бренд выступает спонсором бала Института костюма Метрополитен-музея, который, как и последующая выставка, будет посвящен эволюции моды. Образам Марии-Антуанетты, Жанны д’Арк и Сюзанны Ленглен на красной дорожке быть!





Femme fatale

Marc Jacobs





Fendi, Dries Van Noten и Miu Miu посвятили шоу конкретной эпохе. Образ роковой женщины, распространенный в литературе и фильмах-нуар 1940-х годов (например, «Объезд», «Леди из Шанхая», «Улица греха» и «Гильда»), дизайнеры брендов подчеркивают при помощи приталенных пальто, длинных перчаток, меховых накидок, гладкой укладки и, конечно, темной помады.









Бахрома

Jil Sander





В некоторых коллекциях прослеживается явное увлечение эпохой 1920-х годов: об этом говорят платья свободного кроя без рукавов, длинные пальто с меховой оторочкой и бахрома. Но если 100 лет назад этот элемент был тонким, изящным и расшитым мелкими бусинами, то сегодня бахрома выглядит так, о в ь пропустили через шредер. Под удар попали шубы Bottega Veneta, туники Dior и юбки Prada, которые стоит носить на однотонные трикотажные шорты или велосипедки.









Латекс

Saint Laurent





Дизайнер Saint Laurent Энтони Ваккарелло называет латекс «новым денимом» и пытается облагородить материал, который у многих ассоциируется исключительно с БДСМ-стилистикой и ранними клипами Бритни Спирс, сочетая его с бархатными платьями, клетчатыми жакетами и юбками длиной ниже колен. То же стремление подарить латексу новую жизнь наблюдается в коллекциях Balmain, Self-Portrait, GCDS и бренда Richard Quinn, который предлагает носить обтягивающие леггинсы с платьями в стиле Твигги.









Цепи

Max Mara





Пару сезонов назад случилось грандиозное возвращение стиля 1990-х годов с леопардовыми шубами, малиновыми пиджаками и чокерами, как у главной героини фильма «Леон» Матильды. Вместе с ними вернулись и цепочки, которые помпезно свисали с шеи, поблескивали в области талии или же цеплялись за дужку очков. Теперь эта деталь становится менее кричащей и все чаще используется в качестве декора, а не самостоятельного аксессуара: она украшает платья Max Mara, сумки MSGM и свитеры Balmain в виде принта.





Кристаллы Swarovski





Bottega Veneta





Из песни Рианны следует: сверкать нужно, как бриллиант. А коллекции Alberta Ferretti, Sportmax, Tom Ford, Bottega Veneta и Philosophy di Lorenzo Serafini доказывают, что сверкать можно и как кристаллы Swarovski. Именно ими расшиты декольте, манжеты, ремни и банты вечерних платьев, которым подыгрывают такие же блестящие во всех смыслах туфли Giuseppe Zanotti, Rene Caovila и Jimmy Choo.





Объемный верх

Toga





Юбки, похожие на раскрытый парашют или восточный шатер, мы увидели в январе на Неделе высокой моды. Теперь в этом силуэте сделаны платья Nina Ricci, жакеты Toga, блузы Christopher John Rogers и куртки Moncler X 1952, которые наиболее эффектно будут выглядеть в шторм.





Гусиная лапка

Nina Ricci





В новом сезоне привычные нам вещи обретают новое прочтение. Это касается не только латекса, но и принта «гусиная лапка». С подачи дизайнеров Moncler, Off-White и Anrealage он меняет свои очертания так, что становится похож на космолет, муху или элемент оп-арта, а бренды Rokh, Rodarte и Hermes делают его не в классическом черно-белом, а в коричнево-бежевом, желто-синем и бордово-сером цветах.





Обивочные ткани

Celine





«Платье из ковра или шторы» — теперь это не обидное сравнение, а настоящий тренд. Наряды из новых коллекций Dries Van Noten, Celine, Etro, Moschino и Lanvin выполнены из бархата, шелка и жаккарда, рисунки которых будто бы списаны с гобеленов, обоев и обивки барочных диванов. Хотя в мудборде креативного директора Salvatore Ferragamo Пола Эндрю, украсившего рубашки, юбки и пальто принтами в виде цветов, листков и ягод, были не предметы интерьера, а изображения из дневника дочери Сальваторе Феррагамо Фульвии Висконти. В течение жизни она собирала фотографии растений для вдохновения.





Состаренные вещи

Dolce & Gabbana





Dolce & Gabbana, Gucci, Miu Miu, Givenchy и Jil Sander легализовали мятые платья, рваные пиджаки и кардиганы в катышках. Выглядеть, как человек, который только что проснулся и не успел собраться или обожает рыться в гардеробе бабушки, — вот что дизайнеры считают новой искренностью.





Кукольное платье

Moncler X Simone Rocha





Самое время достать с верхней полки шкафа не только бабушкин кардиган, но и ваше выпускное платье. Образы с показов MSGM, Carolina Herrera и Moschino выглядят карикатурно кукольными, особенно вкупе с накладными воротничками, кружевными перчатками, белыми носками и лодочками конфетно-розового цвета.





Укороченный жакет

Brunello Cucinelli





Женский жакет пережил множество революционных изменений: лишался рукавов, обретал капюшон, наращивал гипертрофированные плечи. Но в новом сезоне революция коснулась только длины вещи: дизайнеры A.W.A.K.E., Nina Ricci, David Koma, Brunello Cucinelli и Alberta Ferretti будто бы режут жакет пополам, сочетая его с длинными рубашками, кашемировыми водолазками и брюками с завышенной талией.





Кейп

Max Mara





Кейп — хорошая альтернатива пальто, которая в новых коллекциях еще и выполнена из практичных материалов. У Lanvin — из гладкой кожи, у Nina Ricci — из непромокаемой ткани, обычно используемой в производстве курток и плащей. Но самым функциональным вариантом будет тот, что закрывает грудь и шею: такие есть у Ermanno Scervino, Michael Kors Collection и Loewe.





Длинные перчатки

Fendi





Чаще кейпов на подиуме прошедших недель моды появлялись разве что длинные перчатки. Lanvin предложил носить их с коктейльными платьями, Alberta Ferretti — с комбинезонами из жаккарда, Sportmax — с плиссированной юбкой в тон, а Valentino — с тотал-блэк образами. Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли утверждает, что черный цвет в одежде помогает подчеркнуть индивидуальность человека, а вот аксессуары он предпочитает оставлять яркими, необычными и выразительными.