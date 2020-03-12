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Лукашенко: система здравоохранения Беларуси и врачи молодцы

12.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета


Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника, передает корреспондент БЕЛТА.

«Меня прежде всего волнует главный вопрос — управляемость системы. Управляемость всегда показывает себя и является лакмусовой бумажкой в каких-то неординарных случаях, — сказал глава государства. — Неплохо работает, конечно, система здравоохранения и врачи молодцы».

Вместе с тем Александр Лукашенко признал, что есть и определенные недостатки. «Мы о них поговорим. Они, если есть небольшие, то чисто субъективного характера. Это значит, в наших силах избегать их. Но они, грубо говоря, не смертельны. Не очень влияют на функционирование системы здравоохранения», — уверен белорусский лидер.

Он в целом поинтересовался, насколько Владимиру Каранику удалось «оседлать» ту сферу, которой он сейчас руководит.

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«Очень важным был вопрос медицинского оборудования и лекарств. Прежде всего ценообразование, поставки», — напомнил Президент.
 
 
 
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Эта тема была в числе обсуждаемых на встрече главы государства с министром здравоохранения Владимиром Караником. «Я понимаю, что нам удалось спокойно пройти этот период. Успокаиваться, конечно, нельзя. Но и для паники у нас нет никаких оснований», — подчеркнул белорусский лидер.
 

https://www.belta.by/

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает положительную работу системы здравоохранения в стране. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом министра...
 
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