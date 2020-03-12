На трассе в Могилевской области у фуры отвалилось колесо и влетело во встречный авто

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области от фуры отлетело колесо и врезалось в легковушку. Видео инцидента оказалось в распоряжении паблика « ДТП и ЧП Могилев ».

Сообщается, что происшествие случилось 11 марта в районе 190-го километра трассы Витебск — Гомель (возле деревни Клин). На записи видно, как от фуры во время движения отлетает колесо и врезается во встречный автомобиль. По предварительной информации, в аварии никто серьезных травм не получил.