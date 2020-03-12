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На трассе в Могилевской области у фуры отвалилось колесо и влетело во встречный авто

12.03.2020 12:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилевской области от фуры отлетело колесо и врезалось в легковушку. Видео инцидента оказалось в распоряжении паблика «ДТП и ЧП Могилев».

Сообщается, что происшествие случилось 11 марта в районе 190-го километра трассы Витебск — Гомель (возле деревни Клин). На записи видно, как от фуры во время движения отлетает колесо и врезается во встречный автомобиль. По предварительной информации, в аварии никто серьезных травм не получил.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Происшествие случилось 11 марта в районе 190-го километра трассы Витебск - Гомель.
 
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