Власти Китая заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране пройдет

Источник материала: Ежедневник

фото: rueconomics.ru

Представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн рассказал, что число новых пациентов постоянно сокращается.

Во всех городах наиболее проблемной провинции Хубэй (кроме Уханя) уже целую неделю не регистрируется новых случаев заражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Фэна. За пределами провинции выявлено 7 новых случаев, из них 6 – ввозные.

Сейчас, по словам чиновника, основные силы будут сосредоточены на лечении и спасении больных.

Между тем ситуация в других странах, охваченных пандемией (такое определение дала ситуации ВОЗ), пока только усугубляется.