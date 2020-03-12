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В Барановичах вместе с грунтом на территорию предприятия привезли снаряд
12.03.2020 12:16 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Один из рабочих разравнивал грунт и наткнулся на металлический предмет, похожий на боеприпас. О своей находке он сообщил в дежурную часть Барановичского ГОВД, сообщает
На место вызова прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404. Они определили, что речь идет об артиллерийском снаряде 150 мм. Он уничтожен.
Военнослужащие обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружено.
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