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В Барановичах вместе с грунтом на территорию предприятия привезли снаряд

12.03.2020 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Барановичах вместе с грунтом на территорию предприятия привезли снаряд
УВД Брестского облисполкома

Один из рабочих разравнивал грунт и наткнулся на металлический предмет, похожий на боеприпас. О своей находке он сообщил в дежурную часть Барановичского ГОВД, сообщает БЕЛТА.

На место вызова прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404. Они определили, что речь идет об артиллерийском снаряде 150 мм. Он уничтожен.

Военнослужащие обследовали территорию, других взрывных устройств не обнаружено. 

В Барановичах вместе с грунтом на территорию предприятия привезли снаряд
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Теги: Гомель
 
 
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