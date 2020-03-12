В Барановичах вместе с грунтом на территорию предприятия привезли снаряд

Один из рабочих разравнивал грунт и наткнулся на металлический предмет, похожий на боеприпас. О своей находке он сообщил в дежурную часть Барановичского ГОВД, сообщает БЕЛТА .

На место вызова прибыли специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 7404. Они определили, что речь идет об артиллерийском снаряде 150 мм. Он уничтожен.