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Трамп запретил въезд из Европы в США из-за коронавируса
Источник материала: Myfin
«Новые правила вступят в силу в полночь пятницы», – заявил президент США, сообщают РИА Новости.
Но этот запрет не будет относиться к Великобритании. Кроме того, по словам Дональда Трампа, исключения касаются тех американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».
В министерстве внутренней безопасности заявили, что решение Дональда Трампа касается граждан, посещавших Шенгенскую зону за последние 14 дней перед прибытием в США. Это решение не относится к лицам, имеющим статус постоянного законного проживания в США, ближайшим родственникам граждан США и некоторым другим лицам.
Под эти запретные меры не будет попадать масштабная торговля товарами и грузами, поступающими в США, пояснил Дональд Трамп.
Он обвинил Евросоюз в недостаточном реагировании на распространяющийся вирус: «Европейский союз не смог предпринять аналогичных (США) мер предосторожности и ограничить поездки из Китая и других горячих точек».
По его словам, США предприняли «беспрецедентные меры» по реагированию на распространение вируса, в частности, по запрету на поездки из Китая. Он назвал это «самыми агрессивными и всеобъемлющими мерами по борьбе с иностранным вирусом в современной истории».
«Я уверен, что подобными жесткими мерами мы значительно сократим угрозу нашим гражданам и мы в конечном итоге победим этот вирус», – заявил Дональд Трамп.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,3 тыс., 38 человек умерли.
Источник: Myfin.by
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Президент США Дональд Трамп объявил, что США из-за коронавируса с 13 марта запретят въезд из Европы на 30 дней.
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