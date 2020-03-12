Лидер Rammstein из-за коронавируса решил дать в Москве не один, а два концерта

Источник материала: Tut.by

В связи с эпидемиологической ситуацией власти Москвы ввели правило «больше 5000 не собираться». Из-за этого уже отменились несколько концертов, но для проекта фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна это оказалось не проблемой, передает maxim.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Вместо запланированного на 15 марта концерта группа даст два концерта в тот же день: в 15.00 и в 19.00. Билеты, купленные на изначальное мероприятие, будут давать право прохода на любой из двух.

«Компания Volkov PRO и группа Lindemann нашли решение: концерты пройдут два раза 15 марта: в 15.00 и 19.00. Все зрители, купившие билеты, смогут посетить один из концертов», — сообщили организаторы.

Сам Тилль Линдеманн обратился к фанатам в Instagram, успокоив их словами «vsyo budet khorosho».