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Мингорисполком и облисполкомы проведут 14 марта прямые линии
12.03.2020 12:43 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Общаться с людьми будут:
В Беларуси организовано еженедельное проведение облисполкомами и Минским горисполкомом прямых линий в целях повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма и волокиты, бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов, сообщает
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Телефонные линии состоятся в субботу с 9.00 до 12.00.
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