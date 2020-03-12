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Истерика девушки из-за паучка в квартире попала на видео: кажется, она слишком сильно испугалась
Источник материала: Tut.by
В США камера наблюдения в доме сняла, как самая обычная ситуация получила неожиданное развитие. Пара сидела на диване в своем доме, но совершенно внезапно у девушки началась настоящая истерика, из-за которой она чуть не травмировалась. Причина, впрочем, оказалась вполне безобидной. Посмотрите, что произошло.
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