Истерика девушки из-за паучка в квартире попала на видео: кажется, она слишком сильно испугалась

Источник материала: Tut.by

В США камера наблюдения в доме сняла, как самая обычная ситуация получила неожиданное развитие. Пара сидела на диване в своем доме, но совершенно внезапно у девушки началась настоящая истерика, из-за которой она чуть не травмировалась. Причина, впрочем, оказалась вполне безобидной. Посмотрите, что произошло.