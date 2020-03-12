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Ученые рассказали, что полезнее: сидеть на стуле или на корточках

12.03.2020 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если вы читаете этот текст, сидя на стуле, возможно, вы поступаете неправильно: следовало бы сесть на корточки. По крайней мере к такому выводу пришло исследование образа жизни племени хадза, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет The New York Times.


Фото: Alex Kotliarskyi / Unsplash

Представители племени хадза в течение дня сидят примерно столько же времени, сколько типичные жители развитых стран — но из-за отсутствия стульев делают это на корточках или на небольших камнях (то есть в положениях, когда таз опущен достаточно низко). И это различие может иметь последствия для нашего метаболизма и здоровья сердца.

Не правда ли, есть парадокс в том, что отсутствие физической активности все чаще ассоциируется с вредом для здоровья? В конце концов, логично предположить, что отдыхать — это хорошо и полезно. Но исследование за исследованием связывают долгое сидение с «плохим холестерином», ростом риска болезней сердца, диабета — даже среди людей, которые много тренируются. Чтобы разрешить эту загадку и лучше понять эволюционный контекст физической активности в развитии человека, группа ученых из Университета Южной Калифорнии обратила внимание на племя охотников-собирателей хадза: они могут похвастать завидным сердечно-сосудистым и метаболическим здоровьем, низким кровяным давлением и здоровым профилем холестерина в течение жизни.

28 представителям племени — мужчинам и женщинам от 18 до 61 года — ученые раздали фитнес-трекеры и следили за их активностью неделю. Оказалось, что двигались они 2−3 часа в день, а сидя проводили около 10 часов. Но, в отличие от большинства из нас, хадза сидели не на стульях — а на корточках или камнях. С помощью датчиков исследователи проверили, что в таком положении мышцы ног работали интенсивнее, чем при сидении на стуле. Данные исследования показывают, что даже в состоянии покоя наши тела «вероятно, более приспособлены к постоянной мышечной деятельности», заключили исследователи. И поэтому в случае хадза формально малоподвижный образ жизни не представлял угрозы здоровью.

«Мы не призываем вернуться к образу жизни охотников-собирателей, — объясняют авторы работы. — Исследование лишь подчеркивает, что нам нужно пересмотреть то количество времени, которое мы неактивны физически». И, если это возможно, почаще вставать — или даже присаживаться на корточки.

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Если вы читаете этот текст, сидя на стуле, возможно, вы поступаете неправильно: следовало бы сесть на корточки.
 
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