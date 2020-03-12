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Белорусский рубль пошел вниз вслед за российским

12.03.2020 13:55 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bobr.by

По итогам торгов в четверг доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.

Курс доллара по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже составил 2,3473 рубля, показав рост на 1,43% по сравнению со вчерашним днем. Евро также подорожал на 0,98% до 2,6471 рубля.  Российский рубль снизился на на 2,18%, курс составил 3,1656 белорусского рубля за 100 российских.

Снижение белорусского рубля обусловлено резким падением российского на фоне снижения цен на нефть и ситуации с распространением коронавируса в мире.

 
 
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По итогам торгов в четверг доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
 
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