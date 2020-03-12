УГАИ выступает за «письма счастья» не только за нарушения скорости и парковки. Из предложений — техтребования, проезд на красный, обгон

Источник материала: Виртуальный Брест

Сейчас статья 4.9 КоАП предусматривает ответственность собственников (владельцев) транспортных средств только в случаях фиксации превышения скорости движения, нарушения правил остановки или стоянки. До 1 июня обещают представить финальную редакцию изменений в кодекс. Onliner задал вопрос начальнику главного управления ГАИ МВД Дмитрию Корзюку, собираются ли расширить ответственность владельцев ТС за нарушения, зафиксированные камерами, включат ли в список непройденный техосмотр?





«Вопрос обсуждаемый. Мы предлагаем расширить, но есть сомнения у наших коллег (из других ведомств), — отметил Дмитрий Корзюк во время сегодняшней прямой линии. — Возможно, пока рано об этом говорить. Однако мы предлагаем расширить список правонарушений, ответственность за которые ложится на собственника при фиксации камерами, до достаточно большого количества. Нужно подчеркнуть, что речь только о нарушениях, которые действительно активно влияют на безопасность движения, связаны с конкретными происшествиями».

Среди конкретных предложений по расширению списка Дмитрий Михайлович озвучил: «Часть технических требований к автомобилю, проезд на запрещающий красный сигнал светофора, выезд на полосу встречного движения, то есть наиболее грубые нарушения».

В первую очередь автомобилистов интересует, планируется ли присылать «письма счастья» за непройденный техосмотр, а заодно и за неуплаченный дорожный налог. Не исключено, что фраза «часть технических требований к автомобилю» — именно об этом. Однако если сбор отвяжут от ТО, как обещают, то вопрос потеряет свою актуальность. По словам представителя Минфина, новый законопроект все же предусматривает отвязку, а «мониторинг (контроль) будет осуществляться на базе республиканской системы мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) с помощью технических средств, способных распознавать знаки госрегистрации. Контролировать систему будет транспортная инспекция. Новая система оплаты будет работать по принципу «ездишь — платишь, не ездишь — не платишь».