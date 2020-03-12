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«40% – система ЖКХ». В каких ещё сферах часто нарушают права потребителей

12.03.2020 14:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В каких сферах наиболее часто нарушается законодательство? Где наиболее часто нарушаются права потребителей?

Эту книгу должен прочесть каждый потребитель! Рекомендует эксперт

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Примерно, за последние несколько лет мы держимся, наверное, в таком процентном отношении: это где-то 39-40% – система ЖКХ, и где-то 33-35% (в зависимости от года колеблется) – это услуги торговли и обслуживания.

«40% – система ЖКХ». В каких ещё сферах часто нарушают права потребителей

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Вызывает беспокойство дистанционная торговля, когда потребители выходят на какой-то неизвестный сайт с расширением com, ru, и тогда проблемы у потребителя, действительно, есть, в случае, если товар куплен некачественный.

Люди в материале: Игорь Марзалюк, Анна Суша, Инна Гаврильчик

 
 
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:В каких сферах наиболее часто нарушается законодательство? Где...
 
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