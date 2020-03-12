«40% – система ЖКХ». В каких ещё сферах часто нарушают права потребителей

Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира» .

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

В каких сферах наиболее часто нарушается законодательство? Где наиболее часто нарушаются права потребителей?

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Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Примерно, за последние несколько лет мы держимся, наверное, в таком процентном отношении: это где-то 39-40% – система ЖКХ, и где-то 33-35% (в зависимости от года колеблется) – это услуги торговли и обслуживания.





Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:

Вызывает беспокойство дистанционная торговля, когда потребители выходят на какой-то неизвестный сайт с расширением com, ru, и тогда проблемы у потребителя, действительно, есть, в случае, если товар куплен некачественный.