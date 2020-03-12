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«40% – система ЖКХ». В каких ещё сферах часто нарушают права потребителей
Источник материала: СТВ
О защите прав потребителя говорили в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:В каких сферах наиболее часто нарушается законодательство? Где...
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