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Клещи пробудились …

12.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Клещи пробудились …

В  нынешнем году в Витебской области в связи с аномально теплой зимой отмечается ранняя активность клещей. Первый укус клеща был зарегистрирован 20 февраля, что практически на месяц раньше по сравнению с прошлым годом.

Напоминаем, что клещи,  обитающие в нашей местности, являются переносчиками возбудителей таких инфекционных заболеваний, как болезнь Лайма (Лайм-беррелиоз) и клещевой энцефалит.

В связи с этим рекомендуется не пренебрегать простыми правилами профилактики. А именно, проведение благоустройства на дачных участках, придомовых территориях: вырубать ненужные кустарники, скашивать траву. При отдыхе на природе выбирать хорошо освещенные и прогреваемые поляны с редкой травяной растительностью. При посещении леса надевать одежду, максимально закрывающую открытые участки тела, пользоваться репеллентами (препаратами, отпугивающими клещей) и проводить само- и взаимоосмотр на наличие клещей каждые 1-2 часа. Нельзя употреблять в пищу сырое козье молоко.

Если клещ всё же присосался, его необходимо удалить в максимально кратчайшие сроки: в любом лечебном учреждении или самостоятельно петлёй из прочной нити. Место укуса обработать 3% перекисью водорода, йодом, зелёнкой или  любым спиртовым раствором. После чего необходимо обязательно обратиться  в поликлинику по месту жительства для назначения профилактического лечения и при необходимости дальнейшего наблюдения.

К большому сожалению, растёт количество лиц, обратившихся в учреждения здравоохранения Шарковщинского района по поводу укуса клеща. Так же растёт количество случаев заболеваний болезнью Лайма.

В 2018 году в  учреждения здравоохранения Шарковщинского района обратилось 55 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них – 10 детей. Заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма не регистрировались.

В 2019 году по поводу укуса клеща  в учреждения здравоохранения района обратился 81 человек, из них — 9 детей. Заболевания клещевым энцефалитом не регистрировались, а диагноз болезнь Лайма поставлен 8 человекам.

Из 8 человек, заболевших болезнью Лайма, никто не обращался в лечебные учреждения для назначения профилактического лечения по поводу укуса клеща. По статистике наибольшее количество укусов происходит в лесной зоне при сборе грибов и ягод.

Следует отметить, что растет количество инфицированных клещей. В 2018 году  в Витебской области из 683 снятых с людей и исследованных клещей 292 результата оказались положительными (42,75% от общего количества исследованных клещей). За 2019 год из проведенных 609 исследований количество положительных результатов составило 320 (52,5% от общего количества исследованных клещей).

Современные препараты могут полностью вылечить инфекции, которые передаются клещом при условии его обнаружения и незамедлительного начала лечения.

 

 

Р.Е.Ананич

помощник врача-паразитолога ГУ «Шарковщиснкий районный центр гигиены и эпидемиологии»

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