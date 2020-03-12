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Клещи пробудились …
12.03.2020 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
В нынешнем году в Витебской области в связи с аномально теплой зимой отмечается ранняя активность клещей. Первый укус клеща был зарегистрирован 20 февраля, что практически на месяц раньше по сравнению с прошлым годом.
Напоминаем, что клещи, обитающие в нашей местности, являются переносчиками возбудителей таких инфекционных заболеваний, как болезнь Лайма (Лайм-беррелиоз) и клещевой энцефалит.
В связи с этим рекомендуется не пренебрегать простыми правилами профилактики. А именно, проведение благоустройства на дачных участках, придомовых территориях: вырубать ненужные кустарники, скашивать траву. При отдыхе на природе выбирать хорошо освещенные и прогреваемые поляны с редкой травяной растительностью. При посещении леса надевать одежду, максимально закрывающую открытые участки тела, пользоваться репеллентами (препаратами, отпугивающими клещей) и проводить само- и взаимоосмотр на наличие клещей каждые 1-2 часа. Нельзя употреблять в пищу сырое козье молоко.
Если клещ всё же присосался, его необходимо удалить в максимально кратчайшие сроки: в любом лечебном учреждении или самостоятельно петлёй из прочной нити. Место укуса обработать 3% перекисью водорода, йодом, зелёнкой или любым спиртовым раствором. После чего необходимо обязательно обратиться в поликлинику по месту жительства для назначения профилактического лечения и при необходимости дальнейшего наблюдения.
К большому сожалению, растёт количество лиц, обратившихся в учреждения здравоохранения Шарковщинского района по поводу укуса клеща. Так же растёт количество случаев заболеваний болезнью Лайма.
В 2018 году в учреждения здравоохранения Шарковщинского района обратилось 55 человек, пострадавших от укусов клещей. Из них – 10 детей. Заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма не регистрировались.
В 2019 году по поводу укуса клеща в учреждения здравоохранения района обратился 81 человек, из них — 9 детей. Заболевания клещевым энцефалитом не регистрировались, а диагноз болезнь Лайма поставлен 8 человекам.
Из 8 человек, заболевших болезнью Лайма, никто не обращался в лечебные учреждения для назначения профилактического лечения по поводу укуса клеща. По статистике наибольшее количество укусов происходит в лесной зоне при сборе грибов и ягод.
Следует отметить, что растет количество инфицированных клещей. В 2018 году в Витебской области из 683 снятых с людей и исследованных клещей 292 результата оказались положительными (42,75% от общего количества исследованных клещей). За 2019 год из проведенных 609 исследований количество положительных результатов составило 320 (52,5% от общего количества исследованных клещей).
Современные препараты могут полностью вылечить инфекции, которые передаются клещом при условии его обнаружения и незамедлительного начала лечения.
Р.Е.Ананич
помощник врача-паразитолога ГУ «Шарковщиснкий районный центр гигиены и эпидемиологии»
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