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Благодарность или ссылка? Биографа Гейдара Алиева отправили послом в Украину
Источник материала: Партизан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 марта подписал распоряжение о назначении Эльмиры Ахундовой чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Украине.
Как отмечает
Эльмира Ахундова является одним из первых биографов Гейдара Алиева. Ахундова – автор многотомного биографического романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и Эпоха» (2006 – 2013 гг.).
По сценариям Ахундовой в Азербайджане сняты художественные теле- и кинофильмы о деятельности Гейдара Алиева.
С 1995 года является членом Комиссии по вопросам помилования при президенте.
Ахундова - лауреат премии Союза журналистов Азербайджана имени Г.Зардаби, а также премий Союза писателей Азербайджана имени Наджафа Наджафова и имени Расула Рзы.
В 2003 году указом президента Азербайджана Алиева за большие заслуги в развитии азербайджанской публицистики Эльмира Ахундова была награждена орденом «Шохрат» («Слава»).
Заслуженный журналист страны (2005 год). В 2014 году Ахундова была удостоена Государственной премии в области литературы за 6-томный роман-исследование «Гейдар Алиев. Личность и эпоха».
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 12 марта подписал распоряжение о назначении Эльмиры Ахундовой чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Украине.
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