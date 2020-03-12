Благодарность или ссылка? Биографа Гейдара Алиева отправили послом в Украину

moscow-baku.ru , Эльмира Ахундова – писатель, публицист, переводчик, литературовед, с 1983 года - член Союза писателей Азербайджана, кандидат филологических наук (1984), депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана III (2005), IV (2010) и V (2015) созывов. Как отмечает– писатель, публицист, переводчик, литературовед, с 1983 года - член Союза писателей Азербайджана, кандидат филологических наук (1984), депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана III (2005), IV (2010) и V (2015) созывов.





Эльмира Ахундова является одним из первых биографов Гейдара Алиева. Ахундова – автор многотомного биографического романа-исследования «Гейдар Алиев. Личность и Эпоха» (2006 – 2013 гг.).





По сценариям Ахундовой в Азербайджане сняты художественные теле- и кинофильмы о деятельности Гейдара Алиева.





С 1995 года является членом Комиссии по вопросам помилования при президенте.









Ахундова - лауреат премии Союза журналистов Азербайджана имени Г.Зардаби, а также премий Союза писателей Азербайджана имени Наджафа Наджафова и имени Расула Рзы.





В 2003 году указом президента Азербайджана Алиева за большие заслуги в развитии азербайджанской публицистики Эльмира Ахундова была награждена орденом «Шохрат» («Слава»).





Заслуженный журналист страны (2005 год). В 2014 году Ахундова была удостоена Государственной премии в области литературы за 6-томный роман-исследование «Гейдар Алиев. Личность и эпоха».