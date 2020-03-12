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Лесхозы Беларуси собрали уже более 400 т березового сока. В лидерах - Брестская область

12.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Лесхозы собрали уже более 400 т березового сока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Лесхозы Беларуси собрали уже более 400 т березового сока. В лидерах - Брестская область

"Большинство лесхозов страны приступили к заготовке березового сока на несколько недель раньше обычного из-за климатических условий. Кроме того, сокодвижение нестабильно и может прерываться. Сезон, как правило, длится лишь несколько недель, потому специалисты не теряют драгоценные дни. Лесхозы готовы полностью обеспечить потребителей", - отметили в пресс-службе.

Пока основные объемы приходятся на Брестскую область: здесь уже собрано свыше 300 т полезного напитка. Весь урожай сразу же реализуется потребителям. Продукт преимущественно уходит на перерабатывающие предприятия. Около 20 т березового сока уже реализовано населению.

Люди имеют возможность и самостоятельно заготовить полезный напиток. Для этого необходимо обратиться в ближайшее лесничество или лесхоз. Специалисты покажут доступные для заготовки места, объяснят технологию сбора и проследят за правильным завершением процесса. "Не все деревья пригодны для сбора сочного урожая. Поэтому самозаготовкой следует заниматься исключительно на участках, определенных лесхозами. Иначе насаждения могут просто погибнуть, а нарушителей будет ждать штраф", - обратили внимание в пресс-службе.

 
 
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  Лесхозы собрали уже более 400 т березового сока, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства. "Большинство лесхозов страны приступили к...
 
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