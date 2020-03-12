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В Лиде из продажи изъяли опасный десерт

12.03.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Глазированный десерт с повышенным содержанием дрожжей выявили в продаже в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора г. Лида Гродненской областной инспекции Госстандарта.

В Лиде из продажи изъяли опасный десерт
Фото gosstandart.grodno.by

Опасную продукцию обнаружили при проверке одного из магазинов города. Десерт глазированный на вафле «Картошка» «Мультяшки» был направлен в аккредитованную испытательную лабораторию. В результате исследований установлено, что продукт не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям безопасности — количество дрожжей превышено в 3,6 раза.

«Дрожжи — опасный микроорганизм, вызывающий брожение продукта, вздутие, появление специфического вкуса и запаха. Продукт с завышенным содержанием дрожжей может вызвать у человека, его употребившего, расстройство желудка, изменение баланса микрофлоры», — рассказали в отделе госнадзора.

Нарушение могли спровоцировать разные факторы. Например, некачественная мойка оборудования при производстве, несоблюдение условий хранения при хранении, транспортировке и реализации исходного сырья или готового продукта.

По результатам проверки Гродненская областная инспекция Госстандарта вынесла предписание о запрете реализации этого десерта, а предприятию-импортеру — предписание об изъятии из обращения опасной продукции.

Белта

 
 
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Глазированный десерт с повышенным содержанием дрожжей выявили в продаже в Лиде. Об этом БЕЛТА сообщили в отделе госнадзора г. Лида Гродненской...
 
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