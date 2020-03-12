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В Бресте возле АЗС загорелся Ford. Пожар тушили гаишники и очевидцы
Источник материала: Tut.by
Сегодня днем в Бресте возле АЗС загорелся автомобиль. Водителю помогли его потушить инспекторы ГАИ и очевидцы, которые оказались рядом. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в МВД Беларуси.
Возгорание автомобиля произошло около 14.00 возле заправки на улице Янки Купалы в Бресте. Из-под капота Ford Mondeo пошел густой дым.
Водитель загоревшегося универсала свернул на АЗС и остановился. В это время рядом оказались инспекторы ГАИ. Вместе с очевидцами милиционеры потушили пожар.
Позже водитель Ford, 70-летний брестчанин, объяснил, что ехал в гараж, когда почувствовал резкий запах гари.
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Сегодня днем в Бресте возле АЗС загорелся автомобиль. Водителю помогли его потушить инспекторы ГАИ и очевидцы, которые оказались рядом.
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