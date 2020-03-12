ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте возле АЗС загорелся Ford. Пожар тушили гаишники и очевидцы

12.03.2020 17:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня днем в Бресте возле АЗС загорелся автомобиль. Водителю помогли его потушить инспекторы ГАИ и очевидцы, которые оказались рядом. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в МВД Беларуси.

Возгорание автомобиля произошло около 14.00 возле заправки на улице Янки Купалы в Бресте. Из-под капота Ford Mondeo пошел густой дым.

Водитель загоревшегося универсала свернул на АЗС и остановился. В это время рядом оказались инспекторы ГАИ. Вместе с очевидцами милиционеры потушили пожар.

Позже водитель Ford, 70-летний брестчанин, объяснил, что ехал в гараж, когда почувствовал резкий запах гари.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня днем в Бресте возле АЗС загорелся автомобиль. Водителю помогли его потушить инспекторы ГАИ и очевидцы, которые оказались рядом.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лиде из продажи изъяли опасный десерт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика