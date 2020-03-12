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До -10°C, снег и сильный ветер. В Беларусь придёт похолодание

12.03.2020 17:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси на выходных похолодает. 

По информации Белгидромета, в пятницу – 13 марта – ночью ожидается от -1°C до +5°C, днем станет теплее – будет от +4°C до +11°C.   

На большей части территории страны прогнозируются кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Ночью и утром усилится ветер. Его порывы составят до 15-22 метров в секунду. Преимущественно по северо-восточной части порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду.  

В субботу – 14 марта – похолодает. Ночью температура составит от -2°C до +4°C, по юго-востоку – до +6°C. Днем будет от -2°C до +4°C, при прояснениях до -4°C. Временами может идти снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог – гололедица. Местами до 15-20 метров в секунду усилится ветер.  

В воскресенье – 15 марта – ночью столбик термометра опустится до -2°C.. -7°C. При прояснениях ожидается до -9°C.  Днем прогнозируется от -1°C до +5°C, при прояснениях до +7°C.   

Ночью преимущественно по востоку страны пройдет небольшой кратковременный снег, днем будет без существенных осадков. Ночью местами до 15-18 метров в секунду усилится ветер, а на отдельных участках дорог ночью и утром ожидается гололедица.  

В понедельник – 16 марта – будет от 0 до -7°C, по востоку при прояснениях до -10°C. Днем столбик термометра покажет от +4°C до +10°C, по юго-западу – до +12°C. Днем преимущественно без осадков, только по северо-западу пройдут кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог возможна гололедица.  

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Новости Беларуси. В Беларуси на выходных похолодает.  По информации Белгидромета, в пятницу – 13 марта – ночью ожидается от -1°C до +5°C, днем станет теплее – будет от...
 
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