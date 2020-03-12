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чемпионат Европы по футболу будет перенесен на 2021-й год

12.03.2020 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале следующей недели УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021-й год, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на L’Equipe. Это произойдет на конференции 17 марта.


Фото: Reuters

Также УЕФА может объявить о прерывании национальных чемпионатов.

Ранее сообщалось, что УЕФА организует мероприятие, в ходе которого будет решена судьба еврокубков и чемпионата Европы на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Оно пройдет в формате видеоконференции 17 марта.

На него были приглашены представители 55 ассоциаций, входящих в состав УЕФА, руководители Ассоциации европейских клубов и европейских лиг, а также представители Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов.

 
 
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В начале следующей недели УЕФА объявит о переносе чемпионата Европы на 2021-й год, сообщает «Чемпионат.ком» со ссылкой на L'Equipe. Это произойдет на конференции 17 марта.
 
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