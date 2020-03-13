10 земельных участков, 10 недостроенных квартир. Экс-глава офиса Зеленского показал декларацию

Источник материала: Tut.by

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан впервые подал электронную декларацию. Он обнародовал свою недвижимость, автомобили и денежные сбережения. Декларацию он подал перед увольнением и ее опубликовали на сайте Национального агентства по борьбе с коррупцией, сообщает « 24 канал ».



Фото: opentv. media

Сразу отметим, что Андрей Богдан является одним из самых известных и успешных юристов Украины. Поэтому вряд ли его материальное богатство связано с недавно занимаемой должностью.

Дома и земельные участки

Богдан указал в декларации дом площадью 560,6 кв. м в престижном поселке Козин Киевской области. Его он приобрел в 2011 году. Право пользования этим домом есть и у четырех дочерей Богдана.

Есть также у Богдана две квартиры в Киеве площадью 81,6 и 131,6 квадратных метров, приобретенные в 2006 и 2007 годах.

Задекларирована также квартира в Словакии площадью 81,78 квадратных метра. Она приобретена в 2017 году за 2 миллиона 180 тысяч гривен или за около 110 тысяч долларов.

Также с 2004 года он безвозмездно пользуется еще одной квартирой в Киеве.

Интересно, что в собственности Богдана есть десять недостроенных квартир в столице Украины площадью 93,88, 93,36, 77,03, 119,72, 43,86, 97,1, 82,93, 44,86, 79,4 и 72,53 квадратных метров.

Есть у Богдана и десять земельных участков: один в Киеве, восемь — в Киевской области, еще один — во Львовской области. Все они приобретены в 2005—2009 годах.

Еще Богдан арендует у ООО «Інтермайно» с октября 2013 года нежилое помещение в Киеве площадью 656,1 квадратных метра.

Автомобили

В собственности экс-главы Офиса президента два автомобиля марки Tesla 2015 и 2016 года выпуска. Их он приобрел в 2017 и в июне 2019 года

Богдан имеет в собственности также три «Мерседеса»: 2014, 2015 и 2019 годов выпуска.

Деньги

В «Приватбанке» у Богдана 10 миллионов 399 тысяч гривен или около 405 тысяч долларов, почти 40 тысяч евро и чуть больше, чем 29 тысяч долларов.

В Credit Agricole Bank — 647 тысяч долларов и почти 214 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов). В словацком Tatra Bank AS — более 244 тысяч евро.

Наличными он задекларировал 721,6 тысячи долларов и 238,4 тысячи евро.

Дочери Богдана имеют счета в словацком Tatra Bank AS: Екатерина и София — по 35 тысяч евро, Анастасия — 45 тысяч евро, Виктория — 49 тысяч евро и свыше 10 миллионов гривен (390 тысяч долларов) в Приватбанке.