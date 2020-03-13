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10 земельных участков, 10 недостроенных квартир. Экс-глава офиса Зеленского показал декларацию
Источник материала: Tut.by
Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан впервые подал электронную декларацию. Он обнародовал свою недвижимость, автомобили и денежные сбережения. Декларацию он подал перед увольнением и ее опубликовали на сайте Национального агентства по борьбе с коррупцией, сообщает «
Сразу отметим, что Андрей Богдан является одним из самых известных и успешных юристов Украины. Поэтому вряд ли его материальное богатство связано с недавно занимаемой должностью.
Дома и земельные участки
Богдан указал в декларации дом площадью 560,6 кв. м в престижном поселке Козин Киевской области. Его он приобрел в 2011 году. Право пользования этим домом есть и у четырех дочерей Богдана.
Есть также у Богдана две квартиры в Киеве площадью 81,6 и 131,6 квадратных метров, приобретенные в 2006 и 2007 годах.
Задекларирована также квартира в Словакии площадью 81,78 квадратных метра. Она приобретена в 2017 году за 2 миллиона 180 тысяч гривен или за около 110 тысяч долларов.
Также с 2004 года он безвозмездно пользуется еще одной квартирой в Киеве.
Есть у Богдана и десять земельных участков: один в Киеве, восемь — в Киевской области, еще один — во Львовской области. Все они приобретены в 2005—2009 годах.
Еще Богдан арендует у ООО «Інтермайно» с октября 2013 года нежилое помещение в Киеве площадью 656,1 квадратных метра.
Автомобили
В собственности экс-главы Офиса президента два автомобиля марки Tesla 2015 и 2016 года выпуска. Их он приобрел в 2017 и в июне 2019 года
Богдан имеет в собственности также три «Мерседеса»: 2014, 2015 и 2019 годов выпуска.
Деньги
В «Приватбанке» у Богдана 10 миллионов 399 тысяч гривен или около 405 тысяч долларов, почти 40 тысяч евро и чуть больше, чем 29 тысяч долларов.
В Credit Agricole Bank — 647 тысяч долларов и почти 214 тысяч гривен (8,3 тысячи долларов). В словацком Tatra Bank AS — более 244 тысяч евро.
Наличными он задекларировал 721,6 тысячи долларов и 238,4 тысячи евро.
Дочери Богдана имеют счета в словацком Tatra Bank AS: Екатерина и София — по 35 тысяч евро, Анастасия — 45 тысяч евро, Виктория — 49 тысяч евро и свыше 10 миллионов гривен (390 тысяч долларов) в Приватбанке.
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