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Не слабое звено: шестилетний минчанин считает в уме трехзначные числа
13.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За секунды шестилетний житель Минска Кирилл Анцух складывает, вычитает, умножает и делит в уме трехзначные числа, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Пока весь 1-й «А» на уроке математики считает в пределах 20-ти, Кирилл Анцух решает сложные задачи. Такие в начальной школе даже не проходят.
«Сумму АВ и ВС ты можешь найти?». – «Да. 824».
«В основном это задания 5-го класса. Но нужно объяснить, как ребенку. Чтобы он не читал полстраницы задачу, написать ее схематически. Он знает проценты, дроби, умножает, делит», – рассказала учитель математики Лариса Валицкая.
Шестилетний ученик в уме делает невероятные вычисления. Может одновременно решать сложные примеры и рассказывать наизусть стихотворение.
«Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных. И с ними дядька Черномор. Шестнадцать». – «И это правильный ответ!».
Способность к арифметике у сына родители заметили в три года. А в четыре отвели Кирилла в школу устного счета. Педагоги удивились: слишком уж маленький.
Кроме успехов в математике, Кирилл проявляет способности к языкам. Изучает английский, немецкий, китайский и мечтает стать изобретателем.
«Что будешь изобретать, уже думал?». – «Да. Например, эликсир бессмертия. Для этого первый ингредиент – 100 тысяч тонн литров панацеи».
На всякий случай талантливый первоклассник уже выучил половину таблицы Менделеева.
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Кирилл Анцух проявляет способности и к языкам. Изучает английский, немецкий, китайский.
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