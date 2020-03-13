Не слабое звено: шестилетний минчанин считает в уме трехзначные числа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За секунды шестилетний житель Минска Кирилл Анцух складывает, вычитает, умножает и делит в уме трехзначные числа, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Пока весь 1-й «А» на уроке математики считает в пределах 20-ти, Кирилл Анцух решает сложные задачи. Такие в начальной школе даже не проходят.

«Сумму АВ и ВС ты можешь найти?». – «Да. 824».

«В основном это задания 5-го класса. Но нужно объяснить, как ребенку. Чтобы он не читал полстраницы задачу, написать ее схематически. Он знает проценты, дроби, умножает, делит», – рассказала учитель математики Лариса Валицкая.

Шестилетний ученик в уме делает невероятные вычисления. Может одновременно решать сложные примеры и рассказывать наизусть стихотворение.

«Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных. И с ними дядька Черномор. Шестнадцать». – «И это правильный ответ!».

Способность к арифметике у сына родители заметили в три года. А в четыре отвели Кирилла в школу устного счета. Педагоги удивились: слишком уж маленький.

«Мы попросили: давайте посмотрим. Пошли нам навстречу, чему мы очень благодарны. Посмотрели, как Кирилл считает. И он стал самым юным учеником», – рассказала мама Кирилла Наталья Анцух.

Кроме успехов в математике, Кирилл проявляет способности к языкам. Изучает английский, немецкий, китайский и мечтает стать изобретателем.

«Что будешь изобретать, уже думал?». – «Да. Например, эликсир бессмертия. Для этого первый ингредиент – 100 тысяч тонн литров панацеи».

На всякий случай талантливый первоклассник уже выучил половину таблицы Менделеева.

«Я не слабое звено!», – уверен Кирилл.