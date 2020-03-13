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Работники «АгроНивы» занимаются в собственном тренажерном зале

13.03.2020 10:58 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Еще в прошлом году работники ОАО «АгроНива» стали задумываться о… спортивном гардеробе. И ничего удивительного: в декабре в Долбизно на месте бывшего административного здания сельхозпредприятия открыли тренажерный зал.

Идея развивать фитнес-досуг среди тружеников у дирекции и профсоюзного комитета возникла давно. Тем более в «АгроНиве» немало внимания уделяют организации свободного времени работников и поддержанию их здоровья: постоянно практикуют туристические походы, поездки в санатории, а также организуют посещение культурных мероприятий. После переезда в новое административное здание вопрос с расположением тренажерного зала был закрыт. Спустя время в отремонтированном здании прописались почти 15 тренажеров.

Помогает работникам «приручить» спортивный инвентарь и скорректировать занятия спортом фитнес-тренер из Высокого Владислав Чумичев. Он профессионал своего дела. Владислава знают как мастера спорта Республики Беларусь по армрестлингу, призера и победителя международных и республиканских соревнований по армрестлингу. Да и в фитнес-индустрии он не новичок – за плечами трехлетний стаж работы в залах в Высоком и Бресте.

Работники «АгроНивы» занимаются в собственном тренажерном зале

Заниматься сюда приходят три раза в неделю. Вторник, пятница и суббота в прямом смысле даются работникам физически тяжело. Ведь тренировки – после окончания трудового дня. Сначала, с 17.00 до 19.30, тренируются женщины, а затем спортинвентарь в распоряжении мужчин. В среднем зал посещают 22 человека, из них 12 – не пропускают ни одного занятия.

– Пока на занятиях больше представительниц прекрасного пола. Приходят они с конкретными целями: подтянуть или скорректировать фигуру. С ними разрабатываем кардионагрузки для сжигания калорий – помимо беговых дорожек и других тренажеров уделяем внимание растяжке и правильному дыханию. А вот мужчины сконцентрированы на тренировке силы и выносливости мышц, – поделился наблюдениями Владислав.

В тренажерном зале бесплатно занимаются пока только сотрудники «АгроНивы»

С новичками занятие начинается с разговора об особенностях здоровья, о регулярности посещений, подбирается индивидуальная программа занятий. К фитнес-тренеру обращаются за помощью составить правильный рацион, ведь в комплексе с упражнениями эффективность будет выше. К его рекомендациям прислушиваются, ведь «ставку» делают не только на достижение результатов, но и на получение удовольствия от самих занятий!

Наталия КОВПАНЬКО.

Фото Владислава ЧУМИЧЕВА.

 

Работники «АгроНивы» занимаются в собственном тренажерном зале

Author: Редактор сайта

Работники «АгроНивы» занимаются в собственном тренажерном зале

Редактор сайта

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Теги: Брест
 
 
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Еще в прошлом году работники ОАО «АгроНива» стали задумываться о… спортивном гардеробе. И ничего удивительного: Сообщение Работники «АгроНивы» занимаются в...
 
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