Молодым шведам предлагают болеть коронавирусом дома

Источник материала: СТВ

Новости Швеции. В Швеции приняли решение тестировать на коронавирус только госпитализированных и людей из группы риска. Молодым же предлагают переболеть дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для новых принципов диагностирования послужил ажиотаж на соответствующие тесты и рост количества заболевших. Кроме того, прежний подход требовал слишком больших финансовых затрат.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»





Отныне в Стокгольме пробы на коронавирус возьмут только у тех, у кого имеется потребность в госпитализации. В эту группу входят прежде всего пожилые люди. Их даже будет посещать специальная бригада медиков.





По мнению местных чиновников, принять распространение коронавируса внутри страны как факт и направить усилия на защиту слабых поможет быстрее предотвратить новые заражения.