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Молодым шведам предлагают болеть коронавирусом дома
Источник материала: СТВ
Новости Швеции. В Швеции приняли решение тестировать на коронавирус только госпитализированных и людей из группы риска. Молодым же предлагают переболеть дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поводом для новых принципов диагностирования послужил ажиотаж на соответствующие тесты и рост количества заболевших. Кроме того, прежний подход требовал слишком больших финансовых затрат.
Отныне в Стокгольме пробы на коронавирус возьмут только у тех, у кого имеется потребность в госпитализации. В эту группу входят прежде всего пожилые люди. Их даже будет посещать специальная бригада медиков.
По мнению местных чиновников, принять распространение коронавируса внутри страны как факт и направить усилия на защиту слабых поможет быстрее предотвратить новые заражения.
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Новости Швеции. В Швеции приняли решение тестировать на коронавирус только госпитализированных и людей из группы риска. Молодым же предлагают переболеть...
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