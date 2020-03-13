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Молодым шведам предлагают болеть коронавирусом дома

13.03.2020 10:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Швеции. В Швеции приняли решение тестировать на коронавирус только госпитализированных и людей из группы риска. Молодым же предлагают переболеть дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Поводом для новых принципов диагностирования послужил ажиотаж на соответствующие тесты и рост количества заболевших. Кроме того, прежний подход требовал слишком больших финансовых затрат.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Молодым шведам предлагают болеть коронавирусом дома

Отныне в Стокгольме пробы на коронавирус возьмут только у тех, у кого имеется потребность в госпитализации. В эту группу входят прежде всего пожилые люди. Их даже будет посещать специальная бригада медиков.

Молодым шведам предлагают болеть коронавирусом дома

По мнению местных чиновников, принять распространение коронавируса внутри страны как факт и направить усилия на защиту слабых поможет быстрее предотвратить новые заражения.

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Новости Швеции. В Швеции приняли решение тестировать на коронавирус только госпитализированных и людей из группы риска. Молодым же предлагают переболеть...
 
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