ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Медицинские маски ухудшили ситуацию с загрязнением океана

13.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Медицинские маски ухудшили ситуацию с загрязнением океана

Находки китайских экологов свидетельствуют о том, что коронавирус вредит окружающей среде и приводит к еще большему загрязнению мирового океана, сообщает Reuters.

Очищением прибрежных вод Гонконга занимаются активисты общественной организации Oceanasia. В последние недели среди пластиковых бутылок, целлофановых пакетов, резиновых перчаток в большом количестве появились медицинские маски.

«Масками буквально засыпан пляж. Они повсюду. Мы собрали около 70 штук с крохотного пятачка. Нас это очень беспокоит», — говорит экоактивист Гарри Стоукс.

Гонконг как часть Китая оказался в самом эпицентре мировой эпидемии коронавируса. Отдельной статистики по этому городу нет, но известно, что в нем от инфекции скончались по меньшей мере три человека.

Жители бывшей британской колонии не выходят на улицу без медицинских масок. По правилам, эти средства защиты одноразовые и нуждаются в утилизации после использования, так как могут нести в себе заразу.

https://www.belta.by

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Находки китайских экологов свидетельствуют о том, что коронавирус вредит окружающей среде и приводит к еще большему загрязнению мирового океана, сообщает Reuters....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Рекомендация есть - документа нет». Отменяют ли запланированные на сегодня и выходные концерты и шоу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика