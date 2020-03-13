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Карлюкевич: «Прыемна, што студэнты валодаюць медыяграматнасцю»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Почему в белорусском медиапространстве так мало белорусского языка, где искать отечественную авторскую журналистику и каковы главные вызовы для работников информационного фронта? Свои вопросы студенты Гомельского университета им. Ф.Скорины адресовали Александру Карлюкевичу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча с министром информации прошла в формате открытого диалога. Общих тем для обсуждения оказалось немало: говорили о судьбе печатных СМИ, патриотизме и сохранении исторической памяти белорусов.
Диана Жуковская, студентка Гомельского государственного университета им. Ф.Скорины:
В стране создана эффективная система профессионального образования журналистов, однако, в регионах всё же существует запрос на повышение компетенций сотрудников.
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Новости Беларуси. Почему в белорусском медиапространстве так мало белорусского языка, где искать отечественную авторскую журналистику и каковы главные вызовы...
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