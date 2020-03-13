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«Рекомендация есть - документа нет». Отменяют ли запланированные на сегодня и выходные концерты и шоу

13.03.2020 12:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера Министерство здравоохранения сообщило, что в Беларуси на некоторое время отменят все массовые мероприятия с международным участием. Однако документа, который бы на законодательном уровне подтверждал ограничения, озвученные пресс-службой Минздрава, пока нет. AFISHA.TUT.BY связалась с организаторами мероприятий, которые запланированы в Минске на сегодня и некоторые ближайшие дни, и уточнила — так будут они все же или нет?


Концерт Артура Пирожкова, который прошел в Минске 5 марта. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что будет с сегодняшними концертами Виктора Комарова и Доры?

Руководитель агентства Wonderland events Роман Болонников, который сегодня, 13 марта, в концертном зале «Минск» устраивает выступление росийского стендап-комика Виктора Комарова, говорит, что ивент состоится. Мы общались в 11 часов утра сегодня, в день мероприятия.

— Никаких официальных документов, что концерт нужно отменить, нам не предоставлено, — говорит Роман. — То сообщение, которое распространил Минздрав, носит рекомендательный характер, можете считать, что это совет, который остается на усмотрение организаторов — то есть, наше. Звучит это примерно следующим образом: «Хотите — делайте, хотите — нет, мы вам рекомендацию дали, а вы там сами разбирайтесь». Поэтому пока у нас все в силе. Вопрос может возникнуть разве что с площадкой, так как КЗ «Минск» — государственное учреждение, наверное, на них проще повлиять. Но и они пока ничего не отменяют.

Роман считает, что, поскольку официальных ограничительных документов пока нет, все новости об отмене — это «просто тексты СМИ». Он рассказывает, что Виктор Комаров находится в Беларуси уже пять дней, дал несколько концертов в областных городах Беларуси. 8 марта — в Витебске, 9 марта — в Гомеле, 12 марта — в Могилеве. Сегодня на очереди Минск. Завтра и послезавтра — Гродно и Брест.

— В любом случае еще до начала тура артист для себя сдавал анализы, проверялся, потому что всякое бывает. А клиники, которые обслуживают сотрудников Comedy Club Production, — это очень серьезные медучреждения. Поэтому мы уверены в том, что с артистом все хорошо. Единственный риск — если придет зараженный зритель, но от этого никто не застрахован вообще.


Виктор Комаров. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Сегодняшний концерт российской исполнительницы Доры в клубе «Брюгге» отменять пока тоже не планируют. С директором клуба Алексеем мы общались в то же время — 11 утра.

— Мне как директору заведения пока никто не позвонил и не поставил в известность, что я должен закрывать клуб. Как я понимаю, информация от Минздрава носит скорее рекомендательный характер. Если артиста впустили в страну, то логично, что все с ним хорошо.

Собеседник акцентирует внимание на том, что мероприятия в клубе проходят с небольшим количеством человек. На Дору, например, купили 200 билетов.

— Мне кажется, чему быть, того не миновать. Надо было раньше какие-то меры принимать, а не когда уже 21 человек заразился. Ко всему прочему наша площадка живет за счет концертов. Мы платим аренду, коммунальные услуги. Если Минздрав до 6 апреля хочет отправить нас на каникулы, кто возьмет на себя все расходы? Если мы не оплатим аренду, нас выкинут на улицу.

Сейчас директор заведения сам планирует поехать в санстанцию, чтобы узнать, где и каким образом лучше установить обеззараживающие средства для гостей. Пока они есть только для персонала.

Что будет с концертами в субботу и другие дни

Завтра, 14 марта, в ресторане-караоке Avalon должен пройти концерт российского музыканта Лигалайза. Пока, по состоянию на 11.30 пятницы, по заверениям маркетолога Avalon, этот концерт россиянин отыграет, а вот в дальнейшем здесь просто не будут проводить события с привозными гостями.


Ресторане-караоке Avalon. Снимок использован в качестве иллюстрации.

Иллюзионист Виктор Шишко, который 14 марта собирается выступить в Молодежном театра эстрады со своим шоу «Спящая красавица», уверяет, что выступление состоится. С ним мы связались в 11.40 в пятницу.

— В связи с тем что количество зрителей нашей сценической площадки небольшое, около 200, то есть — не более чем в общественном транспорте, мы планируем провести концерт 14 марта. После этой даты мы целенаправленно останавливаем концерты в РБ до улучшения эпидемиологической ситуации.

Другие организаторы концертов, с которыми мы связались сегодня примерно в то же время, также говорят, что на данный момент все мероприятия в силе — они ждут официальных документов.

Во Дворце Республики, где 24 марта собирается выступить «Квартал 95», а в начале апреля — Николай Носков и балет Todes, ждут официальных документов.

Виталий Супранович, который работает с компаниями «Концерт онлайн» и «Концерт бюро» и занимается организацией концертов Ах Астаховой 14 марта и Мэвла 15 марта, также не подтверждает перенос или отмену мероприятий.

Но даже если «что-то случится», не все организаторы будут полностью отменять выступления — многие уже сейчас держат в голове вариант перенести их на другие даты. Например, «в случае чего» так поступят с концертом российского рэпера Хаски, запланированным на 20 марта в Re: Public.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Вчера Министерство здравоохранения сообщило, что в Беларуси на некоторое время отменят все массовые мероприятия с иностранным участием. AFISHA.TUT.BY связалась с...
 
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