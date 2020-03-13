|
Пьяная женщина насмерть сбила пешехода на МКАД. Ей предъявлено обвинение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о наезде в Минске на женщину, которая находилась на обочине.
Как
В ходе расследования стало известно, что обвиняемая была пьяна. В тот день водитель праздновала с коллегами свой день рождения, после чего села за руль.
Женщине предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД нетрезвым водителем, что повлекло по неосторожности смерть человека».
На неделе в центре Гродно автомобиль въехал в толпу людей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о наезде в Минске на женщину, которая находилась на обочине. Как сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)