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Пьяная женщина насмерть сбила пешехода на МКАД. Ей предъявлено обвинение

13.03.2020 13:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о наезде в Минске на женщину, которая находилась на обочине. 

Как сообщает Следственный комитет, вечером 26 декабря 2019 года 38-летняя женщина за рулём Mitsubishi Pajero двигалась по внутреннему кольцу МКАД. В какой-то момент иномарка сбила на обочине женщину, пешеход от полученных травм погибла на месте. 

Пьяная женщина насмерть сбила пешехода на МКАД. Ей предъявлено обвинение
Фото: Следственный комитет 

В ходе расследования стало известно, что обвиняемая была пьяна. В тот день водитель праздновала с коллегами свой день рождения, после чего села за руль. 

Женщине предъявлено обвинение по статье «Нарушение ПДД нетрезвым водителем, что повлекло по неосторожности смерть человека». 

На неделе в центре Гродно автомобиль въехал в толпу людей.

Они шли по пешеходному переходу – здесь подробности

Люди в материале: нет

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о наезде в Минске на женщину, которая находилась на обочине.  Как сообщает...
 
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