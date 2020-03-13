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Люди в чёрном соберутся в Брестском театре ночью. Что происходит и как туда попасть?

13.03.2020 13:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

25 марта 2020 года в Брестском академическом театре драмы пройдёт масштабный проект, приуроченный к международному Дню театра!

Люди в чёрном соберутся в Брестском театре ночью. Что происходит и как туда попасть?

Уже три года подряд в этот праздничный день мы даём возможность нашим зрителям заглянуть за кулисы театрального процесса: больше узнать о том, как создаётся сценическая магия, и познакомиться с артистами и режиссёрами театра в неформальной дружеской обстановке. В этом году «Ночь в театре» полностью меняет свой формат.

Мы предлагаем вам не просто увидеть или услышать, но ПРОЧУВСТВОВАТЬ ранее недоступные грани театрального процесса. Вы сможете погрузиться в загадочную атмосферу закулисья благодаря интерактивному эксперименту артистов нашего театра.

Люди в чёрном соберутся в Брестском театре ночью. Что происходит и как туда попасть?

В программе вечера:

19.00 - выступление симфонического оркестра в фойе второго этажа театра;

Также на протяжении всей «Ночи» вы сможете ознакомиться с фотовыставкой «Эмоции» - на фотографиях наши артисты с помощью мимики изобразят все возможные грани человеческих чувств и переживаний.

19.15 - квест по лабиринту театра «Прочувствуй»;

В рамках квеста, решая загадки и проходя испытания, вы побываете в самых таинственных уголках закулисья. Прочувствуйте и испытайте на себе театральное волшебство, обычно скрытое от глаз публики. Для успешного прохождения квеста рекомендуем вам подробно ознакомиться с репертуаром и историей нашего театра;

21.30 - концертная программа «Актёры читают» в баре театра;

В сопровождении живой музыки артисты нашего театра исполнят для вас произведения современных и классических авторов.

Праздничный вечер пройдёт в формате «total black»!

Это значит, что все посетители и участники «Ночи в театре» должны соблюдать определённый дресс-код - в костюме допустимы только оттенки чёрного цвета.

Посетители, костюм которых не соответствует оговоренному дресс-коду, не будут допущены до мероприятия. Цена билета будет возмещена организаторами с удержанием суммы, частично компенсирующей затраты на проведение праздничного вечера.

Ждём вас в Брестском академическом театре драмы!

 
Теги: знакомства
 
 
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  25 марта 2020 года в Брестском академическом театре драмы пройдёт масштабный проект, приуроченный к международному Дню театра! Уже три года подряд в этот...
 
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