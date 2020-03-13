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В Германии в срочном порядке облегчили введение оплаты труда за неполный рабочий день

13.03.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприятия в ФРГ смогут ввести оплату за неполный рабочий день, если на работе нет 10 процентов сотрудников, пишет Deutsche Welle. Нововведение поддержит экономику во время распространения SARS-CoV-2, заявил министр финансов.


фото с сайта: pixabay.com

Власти Германии расширяют возможности для применения оплаты труда за неполный рабочий день. Бундестаг принял соответствующий закон сразу в трех чтениях в пятницу, 13 марта. В тот же день бундесрат одобрил документ. Последний раз законодательные акты в ФРГ принимались в таком темпе в 2008 году, во время мирового финансового кризиса.

Нововведение предполагает, что предприятия смогут использовать эту модель оплаты, когда на работе нет 10 процентов персонала. Действующее законодательство предусматривает ее применение, когда отсутствует каждый третий сотрудник. Кроме того, компаниям возместят их взносы в фонды социального обеспечения.

Речь идет о защите предприятий и персонала от последствий влияния распространения коронавируса SARS-CoV-2 на экономику страны, заявил министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz). «Мы не оставим никого наедине с проблемами», — подчеркнул он.

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Нововведение поддержит экономику во время распространения SARS-CoV-2.
 
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